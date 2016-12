Des inconnus se rebiffent contre la nouvelle loi forestière à la Vallée

Décidément, on ne ferme pas les routes forestières de la vallée de Joux impunément. Alors que les communes appliquent progressivement les interdictions de circulation sur les chemins des forêts combières après des années de négociations avec le Canton, plusieurs actes de vandalisme et de protestation ont été relevés. Du côté de l’Abbaye, deux ou trois panneaux ont été sprayés par des inconnus. Ils ont dû être remplacés.

Plus surprenant: un peu partout le long des chemins forestiers, des flyers ont été discrètement glissés derrière les essuie-glaces. Ces billets reproduisaient un message d’avertissement préparé par le Canton. Sauf qu’il s’agit d’un document de travail qui a été victime d’une fuite. L’affaire est prise très au sérieux.

«Après la diffusion de ces faux avertissements, la famille d’un de nos inspecteurs forestiers a été interpellée, réagit Cornelis Neet, directeur général de l’environnement. Il y a une volonté d’usurper notre identité et de décrédibiliser le travail des autorités.» Pour l’instant, le Canton s’est limité à la publication d’un communiqué ferme dans la Feuille d’Avis de la Vallée de Joux. L’Etat étudie l’opportunité de déposer une plainte. Une analyse juridique est en cours.

Mais que disait ce fameux document? Il s’agit, selon le Canton, d’une mention ferme de la législation en vigueur et des sanctions possibles. Un message de prévention en quelque sorte. Ce billet, connu des autorités communales et des fonctionnaires concernés, devait éventuellement être utilisé dans le cadre de l’application du plan sectoriel forestier de la Vallée. Pour rappel, il s’agit d’une fermeture au trafic motorisé des deux tiers des 238 km de routes et chemins qui permettent de gagner les alpages, recoins à champignons et trajets de promenade prisés des forêts combières.

Le tiers restant ne doit être fermé qu’en automne, afin de préserver la quiétude des grands tétras. S’y ajoutent une batterie d’exceptions négociées par les Combiers et les autorités locales, qui sont parvenus à retarder de plusieurs années cette application de la loi forestière… de 1996. A noter qu’une période de «tolérance» a été annoncée par le Canton jusqu’à fin 2017. Alors évidemment, les messages usurpés et diffusés un an trop tôt passent mal.

«Je suis surpris, mais il n’y a pas de fronde, relativise Bertrand Meylan, municipal des Forêts au Chenit. Les gens se rendent compte que les mesures sont moins strictes que celles prévues au début.» Il pense à la marge de manœuvre conservée par les communes, notamment quant aux dérogations possibles. Il poursuit: «Par ailleurs, ce message déposé sur les voitures est difficile à interpréter: est-ce pour ou contre la fermeture des chemins?»

Le Canton doute moins. «Ça traduit des résistances connues, reprend Cornelis Neet. Nous avons fait tous les efforts possibles. Maintenant il faut rappeler qu’il s’agit du respect du droit fédéral et de la volonté du législateur. L’essentiel de la population sera certainement à terme très heureux d’une forêt sans trafic à la Vallée.»

Ancien fer de lance de l’opposition à la réglementation des forêts combières, Claude Karlen livre aussi un message d’apaisement. «On s’est battu à l’époque, beaucoup même. Mais toujours dans le respect. Aujourd’hui il faut que les choses avancent, même si ce sera difficile et si on s’en réjouit amèrement. Ici les gens sont viscéralement attachés à leurs forêts et à l’idée d’y aller comme bon leur semble. Mais avec le temps, ça finira par se tasser.» (24 heures)