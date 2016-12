Des petits trains par wagons entiers

Une fois l’an, Jean-Michel Mayor, d’Ecoteaux, rend jaloux le Père Noël. Il faut dire que lorsqu’il déploie son «petit» train électrique, il allume instantanément des milliers d’étoiles dans les yeux des petits et des grands. Son jouet pèse davantage de tonnes et s’étend sur des dizaines de mètres en une succession de paysages et de voies ferrées miniatures entièrement dédiés à des trains de poche. En l’occurrence 25 locomotives et près de 80 wagons à l’échelle 1:22,5. La maquette compte plus de 200 mètres de voies, dont 130 de réseau. Il a baptisé cette création le Train des Fêtes. L’événement déplace entre 2500 et 3000 personnes.

Une fois l’an, donc, Jean-Michel Mayor expose et anime gratuitement «l’œuvre de sa vie» dans une ville romande. Cette année, ce sera à Payerne. C’est à la halle des fêtes, du 30 décembre au 7 janvier, que les familles sont attendues. Elles pourront y admirer les navettes incessantes des trains d’une gare à l’autre, dans divers contextes. «C’est le résultat de trente ans de passion, lance Jean-Michel Mayor. Les compositions et convois sont imaginaires. Mais nous essayons de reproduire le plus fidèlement possible les conditions d’exploitations réelles. Ainsi, nos trains effectuent des allers-retours, comme dans la réalité. Ils ne tournent pas en rond.» Payerne a été choisie pour sa gare. «Beaucoup de visiteurs sont des passionnés, dit-il. Ils viennent de toute la Suisse et se déplacent forcément… en train!» (24 heures)