Du béton pour protéger la nature

Le béton au service de l’environnement. C’est le paradoxe sur lequel le Vert Pierre Hunkeler a mis le doigt jeudi soir lors de la séance du Conseil communal d’Yverdon. En novembre dernier, l’aérodrome du lieu a mis à l’enquête l’aménagement d’une place de ravitaillement pour avions. Afin de protéger les eaux d’éventuels fuites et écoulements d’hydrocarbures, cette aire doit être bétonnée.

Le conseiller communal s’est ému de la surface de cette place – 4500 m2 – alors que tout le périmètre de l’aérodrome vient de passer de zone d’intérêt général à zone agricole. «Est-il vraiment envisageable d’autoriser un bétonnage aussi important en zone agricole?» a demandé Pierre Hun­keler. Ce dernier s’est aussi interrogé sur le bruit des avions, qui est, certes, bien réglementé dans les couloirs de décollage et d’atterrissage, mais pas ailleurs. Notamment là où s’ébattent les appareils de voltige, «une pratique qui permet à un seul individu de déranger un bassin de 30'000 personnes», selon l’écologiste.

Gloria Capt, municipale en charge de l’Urbanisme et des Bâtiments, a expliqué qu’un tel objet relève de la loi fédérale sur l’aviation et que la Commune comme le Canton agissent sur mandat de l’Office fédéral de l’aviation civile. Il en va de même du dézonage, qui s’inscrit dans le cadre d’une compensation au titre de la loi sur l’aménagement du territoire. «Pour autant, nous n’avons pas accepté sans autres ce projet et avons formulé un certain nombre d’objections dans notre réponse à la consultation. Mais notre marge de manœuvre est étroite», a indiqué la libérale-radicale.

Pour la petite histoire, Pierre Hunkeler s’est étonné d’avoir dû remplir une fiche d’identification pour accéder au dossier d’enquête. «Je veux bien être connu comme curieux mais pas fiché comme curieux», a-t-il lancé. De vastes recherches ont été nécessaires au sein de l’administration avant de découvrir le pot aux roses. Un collaborateur a pris cette initiative de peur que des pièces du très copieux dossier d’enquête ne soient égarées.

(24 heures)