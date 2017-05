Explosion mortelle à Yverdon: pas de prison ferme

En octobre 2011 une maman et sa fillette de 5 ans ont perdu la vie dans une explosion de gaz naturel qui a éventré un immeuble de la rue de Neuchâtel à Yverdon.

L'accident est survenu après la manipulation d'une vanne de branchement lors d'un contrôle de routine pour un immeuble. Le bâtiment était considéré comme «hors gaz» mais dont les tuyaux aboutissant dans les appartements avaient perdu leur bouchon.

Après six ans d'enquête l'accusation s'est portée uniquement sur trois cadres qui écopent de jours-amendes avec sursis requis pour homicide par négligence et explosion par négligence. Les deux monteurs ont pour leur part bénéficié d'un non lieu et la caisse de retraite propriétaire de ce bâtiment à l'installation de gaz défectueuse n'a pas été inquiété.

