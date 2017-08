«Ici, ces enfants s’engueulent et rient comme les autres»

Lundi matin à La Bessonne, sur les hauteurs de Lignerolle, un fourgon de démonstration de l’ECA capte l’attention d’une douzaine d’enfants assistant à l’animation «feu» qui y est proposée. Lorsque le responsable soulève le couvercle de la casserole posée sur les plaques de la cuisinière embarquée, de grandes flammes surgissent. Au grand dam de Marie qui ne peut réprimer une exclamation: «Ah non ça, ça me fait peur!» Contrairement à la plupart de ses camarades du camp mis sur pied par l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC), elle n’empoignera pas la couverture de protection pour aller étouffer ce début d’incendie potentiel.

Des occasions de délaisser le rôle de spectateur pour endosser celui d’acteur, Marie et ses copains en auront d’autres tout au long de la semaine. «Le but de notre association, qui fête ses 30 ans, c’est de leur offrir une fois par année des vacances «normales», explique la présidente Sylviane Pfistner. A eux et à leurs parents, puisque les frères et sœurs de ces enfants malades, guéris ou en rémission sont les bienvenus. «Sur la huitantaine que nous accueillons cette année, un quart est actuellement en traitement et une moitié n’est pas directement concernée par la maladie mais la vit au quotidien, reprend la présidente. Eux aussi se sont réveillés un matin avec la mort, venue habiter chez eux…»

Alors, pendant une semaine, tout le monde va peut-être vivre un peu différemment. A la maison, les parents auront sans doute l’occasion de souffler un peu, s’ils parviennent à se défaire au moins un peu de l’inquiétude qui les accompagne en permanence. Et s’ils arrivent à appréhender qu’au camp, tout est fait – aspect médical et sanitaire en tête – pour que le séjour se passe bien. Quant aux participants (âgés de 3 à 16 ans), ils vont pouvoir vivre six jours durant, 24 heures sur 24, au contact de personnes qui ne savent que trop bien ce qu’ils endurent.

«Quand vous regardez tous ces gamins, à part un ou deux, on ne sait pas qu’ils sont ou ont été malades»

C’est notamment le cas de Quentin et Loris, qui prennent quelques minutes entre deux tirs au but, pour promettre à leur maman qu’ils ne s’ennuieront pas d’elle. «Et encore moins de notre sœur restée à la maison», se marrent-ils…

«Quand vous regardez tous ces gamins, à part un ou deux, on ne sait pas qu’ils sont ou ont été malades. Et ici, ce sont des enfants qui rigolent et s’engueulent comme tous les enfants du monde», avance la présidente. Comme tous les enfants du monde, certes, mais à qui la vie n’a pas réservé le même destin. C’est d’ailleurs pour cette raison que Marc Dizerens consacre depuis quatre ans une semaine chaque année à l’ARFEC. Ancien responsable de l’antenne de la Protection civile d’Oron (qui assure toute la partie logistique), il dirige ce camp depuis deux ans. «J’ai eu la chance d’avoir trois enfants en pleine santé, alors je trouve normal de donner de mon temps pour eux», souligne-t-il.

L’engagement d’Anne-Cécile (19 ans) et de Julien (27 ans) découle d’un même raisonnement. Beaucoup plus jeunes, ils ont dû combattre un cancer, qu’ils ont vaincu. Après avoir profité à plusieurs reprises de ce camp, ils y assument dorénavant la fonction de moniteur. «J’ai envie de transmettre aux enfants ce que j’ai reçu ici», affirme la jeune femme. «Je pense que notre présence est importante à leurs yeux. Elle prouve qu’on peut guérir d’un cancer. Quand j’ai rencontré Anne-Cécile pour la première fois, il y a quelques années, elle n’avait pas de cheveux alors qu’aujourd’hui, elle les porte longs», sourit Julien. (24 heures)