«Il faudrait que les skieurs changent leurs habitudes»

En 1905, c'est la deuxième saison de ski dans la région de Sainte-Croix. Des habitants du coin et des touristes goûtent aux joies de la glisse dans les «champs de ski» situé en-dessous du Grand Hôtel des Rasses.Les chutes de neige précoces de novembre 2016 n'ont pas permis d'emmoder les tire-fesses. Et avec le redoux et la sécheresse qui ont suivi, il n'avait pas encore été possible de faire du ski de piste aux Rasses le 6 janvier.

Les Cluds, jeudi. Deux enfants jouent dans la neige qui recouvre enfin la région de Sainte-Croix/Les Rasses. Le paysage est féerique. A vrai dire, l’absence de neige, qui n’était plus retombée ici depuis la mi-novembre, ne change pas la vie de tous les acteurs touristiques du coin. Grâce à la peuffe qui a enveloppé la plaine pendant presque un mois, la terrasse du restaurant local n’a pas désempli. «Bien sûr que c’est mieux d’avoir un hiver normal, mais on a travaillé comme jamais. Les gens venaient pour trouver le soleil, se balader à pied, à VTT, voire même à cheval» sourit Olivier Chablaix, patron depuis 1982.

Le camping voisin est ouvert à l’année. On y est aussi loin de se plaindre. «Quand il y a de la neige, les camping-cars sont plus nombreux, mais si tout est vert, mes résidents viennent pour jouir du panorama idyllique», souligne le gardien, Jean-Claude Dauwalder.

Balade et fondue au chocolat

A quelques kilomètres de là, au pied des pistes de ski des Rasses, un couple de vacanciers neuchâtelois tire son fils de trois ans sur un bob. «La neige qui vient de tomber? C’est chouette, mais la seule présence du soleil nous suffit, puisque ces vacances c’est avant tout une mise au vert.» Adjectif de circonstance. A L’Auberson, les responsables bénévoles de la patinoire naturelle semblent aussi faire une bonne saison. «L’an dernier on a ouvert 4 jours, celui d’avant, 2… Là on est déjà à 24 jours parce qu’il a fait suffisamment froid pour maintenir la glace, mis à part lors du redoux de mi-décembre», affirme Augustin Jaccard.

Reste que certains, certes moins nombreux qu’avant, sont venus pour skier. Pour eux, le bilan n’est pas aussi doux. Et il convient aussi de les occuper. Il y a bien sûr les trois musées dédiés à la mécanique d’art et au passé industriel de la région et, depuis deux ans, diverses animations mises sur pied par le tourisme régional. «Des balades à pied ponctuées d’une fondue au chocolat, des concerts, sans compter les terrasses ouvertes tous les jours: c’est bien, mais ça ne remplace pas les téléskis, les raquettes et le ski de fond», note Dominique Faesch, directrice d’Yverdon-les-Bains Région. Sans vouloir en dire davantage, elle affirme que la nouvelle stratégie «4 saisons» a des projets d’importance en soute. «Il faut s’y faire, depuis plusieurs années Noël n’est plus blanc…»

Changer d'habitudes

Reste que les flocons du milieu de semaine dernière font du bien. Ouvertes dix jours en novembre, les pistes de fond devraient bientôt l’être à nouveau. «On a constaté le même phénomène l’année dernière. Ce qui ne nous a pas empêchés de vivre une jolie saison de 4 mois, de janvier à avril», affirme Hugues Gander, président du Groupement des skieurs de fond des Rasses. Président des remontées mécaniques, Henri Criblez pensait vendredi pouvoir emmoder ses tire-fesses hier. «En espérant qu’ensuite ils fonctionneront jusqu’à fin mars!» Il y a 9 ans, un effort a été consenti pour installer des canons à neige en bas de la petite station. «Mais plus haut, il faut au minimum 30 centimètres de neige pour recouvrir les cailloux des pâturages», reprend-il. Or il en vient encore suffisamment, mais plus tard. «On a d’excellentes conditions jusqu’en mars, quand la plupart des gens n’ont plus envie de skier dans le Jura. Pour nous, il faudrait vraiment que le public change ses habitudes.»

Quoi qu’il en soit, Hugues Gander et Henri Criblez croient encore aux sports d’hiver sur le Balcon du Jura. Le centre nordique devrait du reste déménager du côté des Cluds, où le parking a été agrandi. Parce que l’enneigement y est meilleur et pour laisser de la place aux Planets pour les adeptes de ski alpin. (24 heures)