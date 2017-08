Il y a 20 ans, les paysans broyards traquaient déjà un pyromane

«Lors de l’incendie à l’Institut équestre national d’Avenches (IENA), il y a quinze jours, tous ces souvenirs me sont revenus en mémoire. Tout est remonté.» Le samedi 11 novembre 1995, Hans Trachsel assistait à l’embrasement de deux hangars construits sur le domaine agricole qu’il exploite à Avenches pour le compte de la sucrerie bernoise d’Aarberg.

Des souvenirs douloureux qui ont été encore ravivés par les derniers événements du week-end, les deux sinistres qui ont frappé une ferme payernoise et une étable à Domdidier (FR). Et ce à peine deux semaines après que 24 chevaux et poneys ont péri dans les flammes à l’IENA.

Virée infernale

Une bonne vingtaine d’années plus tôt, le vendredi 10 novembre 1995, vers 21 h 15, le feu se déclare dans une salle d’un ancien restaurant de Villarepos (FR). Presque au même moment, un incendie éclate dans une étable située à environ 1 km de là. Loin d’en avoir fini, le pyromane se signalera encore trois fois le samedi 11 novembre au milieu de la nuit.

Après avoir bouté le feu à du foin dans un pré, puis à une construction en bois à Avenches, l’homme mettra encore le feu à un tas de bois à Faoug. Une roulotte stationnée près d’une habitation à Greng (FR) sera également la proie des flammes. Deux hangars à machines de la ferme de la sucrerie, à Avenches, brûleront encore le samedi après-midi. L’épilogue de cette virée infernale interviendra le lendemain, le dimanche 12 novembre en début de soirée, avec un neuvième sinistre entre Corcelles-près-Payerne et Dompierre (FR). Le feu entraînera la mort de quinze vaches et la destruction d’un rural.

A la suite de cette série d’incendies, la Broye plonge en l’espace de quelques jours dans la psychose. «Les paysans sont sur le pied de guerre et promettent qu’ils ne feront pas de cadeau au coupable s’ils mettent la main dessus avant la police», annonce 24 heures, dans son édition du 14 novembre 1995. Les polices cantonales vaudoise et fribourgeoise sont alors sur le pied de guerre. Une véritable «traque» au pyromane débute, comme l’écrit un journaliste de L’Illustré. Elle s’achèvera abruptement, avec le suicide, dix jours plus tard, d’un pompier fribourgeois domicilié à Villarepos.

Une période angoissante dont certains habitants de la région se souviennent. «C’était vraiment tendu», confirme ce retraité broyard, témoin de deux incendies. Comptant parmi les victimes des incendies de l’époque, Hans Trachsel conserve aussi quelques souvenirs. «C’est un peu la même chose qui se passe ces derniers jours. Il y a un fou qui met le feu un peu partout, mais c’est encore pire cette fois, car des étables avec du bétail sont directement visées», souffle l’agriculteur.

Veilles nocturnes

A l’annonce de l’incendie qui a frappé l’IENA, l’Avenchois a d’ailleurs entrepris des patrouilles pour surveiller les 80 ha de son exploitation. Comme en 1995. «En voiture, en scooter ou en tracteur, j’ai fait des tours durant deux nuits, à 2 ou 3 heures du matin. Cela m’aide aussi à calmer mes nerfs», confie Hans Trachsel. Vingt ans plus tôt, il était allé jusqu’à dérouler des tuyaux d’eau et sortir les machines de ses hangars pour limiter les dégâts en cas d’incendie. Une situation qu’il espère ne plus connaître. (24 heures)