Ils retrouvent un scorpion dans leurs valises

Un passager clandestin d’un genre assez spécial s’est invité mercredi matin chez une famille de Chamblon, dans le Nord vaudois: un scorpion noir. Gambadant sur les marches des escaliers, il agitait ses dix pattes vert-rouges, ses pinces et son gros dard de manières assez vindicatives.

«On est revenu il n’y a pas longtemps d’un séjour près du lac Majeur, en Italie, témoigne Sophie Bertschi. Il a dû se glisser dans nos affaires et se cacher dans une chaussure avant de ressortir chez nous pendant la nuit. C’est mon mari qui l’a trouvé au matin.» Rapidement, l’animal se retrouve dans un verre («on voulait tout de même le montrer aux enfants») puis en lieu sûr. Gros de quelque 4 cm, le scorpion en question n’a pas inquiété plus que ça la famille. «En Italie on en a vu beaucoup. Ils sont inoffensifs. Leur piqûre ne fait pas plus mal que celle d’une guêpe.»

Une analyse que confirme Michel Ansermet, directeur du Vivarium de Lausanne. «C’est un scorpion indigène, une femelle, un Euscorpius Italicus», dit-il rapidement en regardant les photographies. «Cette histoire est en soi assez fréquente. Ce scorpion est fréquent aussi chez nous, au Tessin, dans les Grisons italophones, Sion, et même Bienne. Ils sont arrivés par le transport de gravier et s’y sont acclimatés. Au Tessin, les enfants grandissent avec. Les seuls risques sont les éventuelles allergies.

La procédure à adopter en cas de rencontre similaire? «Le mettre dans un bocal, avec un couvercle troué, et nous l’annoncer, détaille le spécialiste. Nous travaillons ensuite avec un expert des scorpions. S’il est indigène et que sa localisation d’origine est connue avec précision, il sera relâché sur place. Sinon il sera gardé en lieu sûr.»

Seulement voilà. Dans l’intervalle, le petit scorpion de Chamblon a déjà été relâché dans le jardin familial. Ce qu’ils n’auraient pas dû faire, souligne Michel Ansermet avec gravité. «Imaginez que ce soit un scorpion potentiellement mortel… On a eu le cas d’un scorpion mexicain retrouvé dans les valises d’un étudiant. Le scorpion peut aussi être un animal invasif. Le risque est aussi de mélanger les sous-espèces: un Euscorpius Italicus de Locarno n’a pas la même génétique que son voisin de Lugano. C’est plus que déconseillé!» (24 heures)