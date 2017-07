C’était il y a quatre jours, mais Yoann Montandon y est encore. Palefrenier sur le site de l’Institut équestre national d’Avenches (IENA) depuis quatre ans, ce Broyard est également sapeur volontaire au SDIS de la cité du cheval. Samedi, quand un incendiaire a sévi dans la région et aux écuries de l’Institut, le pompier était aux premières loges. A ce jour, le bilan est difficile pour le monde équestre: sur le site, 23 équidés ont été brûlés vifs. Récit.

«J’ai reçu l’alerte à 1 h 06 sur mon pager. Je peinais à dormir. Je suis sorti rapidement et je voyais les flammes depuis chez moi, à Salavaux.» Son débit est haché, le ton chargé d’émotion. Cet amoureux du monde équestre possède également un cheval de course. Lequel a heureusement été épargné par les flammes, il le saura plus tard. «J’ai foncé en direction de la caserne, je n’ose même pas imaginer à quelle vitesse. En même temps, j’essayais de joindre des amis par téléphone. Je connais bien ceux qui habitent sur place. Mais personne ne répondait.»

Arrivé à la caserne avenchoise, il saute dans la première jeep qui part sur le sinistre. «Les Fribourgeois s’occupaient déjà des incendies dans les champs. Mais quand j’ai vu où ça brûlait, j’ai eu un sacré choc. Ce sont des chevaux dont je m’occupe tous les jours.» Sur le site principal, les écuries des trotteurs sont cernées. Des bâtisses sont déjà entièrement en flammes. La fumée. L’odeur. Les chevaux pris au piège à l’intérieur. «Et la pire chaleur que j’ai ressentie de ma vie. A 20 mètres, même derrière ma visière, j’avais le visage qui bouillait.» Il poursuit: «J’ai vu mon patron dehors. Je lui ai sauté dans les bras. On a ensuite vite fait le tour des appartements, ils étaient heureusement vides.»

«J’ai arrosé toute la nuit. Parfois j’avais l’impression d’entendre les chevaux. Comme un tapement de sabot. Je me suis dit que ça venait de ma tête»

Ce n’est pas le cas des écuries. «Je voulais à tout prix y rentrer, mais les collègues m’en ont empêché. Finalement, ils m’ont laissé trois secondes par porte. Pas plus. La première salle était vide. La deuxième aussi. A la troisième j’ai dû renoncer. Moins de deux minutes après, tout s’effondrait. C’était affreux. Je ne savais plus où regarder. Rien que de se dire que tous les chevaux étaient morts… J’étais comme vidé, vous savez.»

Les pompiers s’attaquent alors aux flammes et tentent d’éviter que le feu ne se propage aux logements. «J’ai arrosé toute la nuit. Parfois j’avais l’impression d’entendre les chevaux. Comme un tapement de sabot. Je me suis dit que ça venait de ma tête.» Mais non. Véritable petit miracle de cette nuit d’horreur, deux chevaux sont encore en vie. «Il devait être 4 h. En baissant le débit des lances je les ai clairement entendus. Je me suis approché. Il y avait des poutres, des portes dans tous les sens, le toit qui menaçait de tomber. Mais tout d’un coup, à travers la porte, j’ai vu un cheval regarder ma lampe torche!»

«Aujourd’hui, je n’ai qu’un regret: je me dis que j’aurais dû rentrer plus tôt voir s’ils étaient en vie»

L’eau des lances incendies avait transformé en baignoire deux des boxes, la paille colmatant les fuites. Deux chevaux avaient de l’eau jusqu’au cou. «Je voulais les sortir, mais un professionnel de Lausanne disait que c’était trop dangereux. Il pensait qu’il fallait les achever. J’ai lutté. Mon supérieur m’a soutenu. Finalement, on y est rentré. Il y avait des tuiles éclatées partout. Les chevaux étaient paniqués. J’ai siffloté, je crois qu’ils m’ont reconnu. On les a sortis et confiés à la vétérinaire qui attendait dehors. Peu de temps après, ils sont venus se frotter sur moi. Ça devait être leur façon de dire merci.»

Le premier cheval, un haflinger, serait actuellement dans un état stable. Le deuxième, Starsky, jeune cheval de thérapie, a dû être euthanasié au Tierspital. «Aujourd’hui, je n’ai qu’un regret: je me dis que j’aurais dû rentrer plus tôt voir s’ils étaient en vie.» Et de poursuivre: «Je ne sais pas qui a pu faire ça. Il a mis le feu à l’intérieur des écuries, c’est certain. Ces chevaux, je revoyais leur regard. Il y avait Utello d’Auge, mon préféré. Celui qui a fait ça n’a pas de cœur.»

Yoann Montandon a été éloigné par ses collègues, le temps que les carcasses soient sorties. Depuis, le jeune sapeur n’a loupé aucune intervention, à sa demande. «Mes collègues me soutiennent, c’est là qu’on voit qu’on est une grande famille. Je tiens le coup, mais je vous le dis, depuis, je suis vide.» (24 heures)