«J'espère qu'il pourra se reconstruire»

Ce ne serait donc pas lui.

Y. M., jeune sapeur du corps d’Avenches doit être relâché ce matin par la Justice, indique la police cantonale. Il avait été interpellé le 21 juillet dernier suite à la série de sinistres qui avait frappé la région d’Avenches le week-end précédant.

Volubile quant à son action sur le site de l’Institut équestre d’Avenches, ce palefrenier s’était distingué la nuit du drame qui avait causé la mort de 24 chevaux et poneys. L’école des poneys trotteurs avait été entièrement détruite. Les écuries des chevaux trotteurs également, sur le site principal, ainsi que des logements attenants, avaient été réduites en cendres. Rapidement, les soupçons s’étaient portés sur le jeune homme, connaisseur du site. Une lettre de dénonciation avait notamment été envoyée aux enquêteurs.

«Les soupçons portés contre ce suspect n’ont pas été étayés par les investigations conduites jusqu’à présent, qui tendent plutôt à le mettre hors de cause», indique ce mercredi la police. L’avocate du sapeur, domicilié dans la région, avait demandé des analyses techniques quant aux déplacements du jeune homme, le soir des faits. Il avait déclaré avoir été réveillé chez lui par l’alarme, puis avoir foncé directement à la caserne ce dimanche 16 juillet, peu après 1h du matin.

Amoureux du domaine équestre, lui-même propriétaire d’un cheval, il a clamé son innocence durant ses 11 jours de détention, tandis que le milieu et ses proches se disaient sous le choc.

Dispositif policier

Cette annonce de la police fait suite à une nouvelle série d’incendies dans la Broye. Samedi 29 juillet, entre 1h15 et 1h45 du matin, des flammes ont ravagé un rural dans le quartier payernois de Vuary, un garage souterrain non loin du centre, puis une étable à Domdidier (FR). Les bâtiments sont réduits en cendres, et 55 bêtes ont perdu la vie ou ont dû être euthanasiées du fait de leurs blessures.

«Pour l’instant les enquêtes sont menées de manière distincte, mais coordonnées, explique Arnold Poot, chargé de communication de la police cantonale vaudoise. Nous cherchons à établir les liens éventuels, mais aussi les modes opératoires des différents cas.» A l’attention de la population, l’agent ajoute: «Le dispositif de la police a été réarticulé avec une priorité opérationnelle dans la Broye, le but est évidemment d’éviter que cela se reproduise.»

Emballement des réseaux sociaux

«Je suis ravie pour lui, vraiment. Je n'ai pas encore eu accès aux résultats des analyses techniques mais j'imagine que ceux-ci permettent de dissiper les soupçons qui pesaient sur mon client, réagit Céline Jarry-Lacombe, avocate du pompier depuis son arrestation. La dernière audition que nous avons faite a aussi été déterminante. Mon client a été vu par un témoin alors qu’il était en route pour la caserne ce soir-là, exactement sur le chemin qu’il avait décrit.»

«Mon client a été très éprouvé par sa détention, physiquement et psychologiquement. Il s’en voulait déjà de ne pas avoir pu sauver plus de chevaux, et les chevaux, c’est toute sa vie. Alors imaginez l’emballement et l’acharnement sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment été loin. J’espère qu’il pourra se reconstruire.»

(24 heures)