«Je l’ai serrée à la gorge et j’ai compté jusqu’à 27»

Son apparence ne dévoile rien de son parcours. Jacques*, 52 ans, lunettes ovales, pull à rayures, le crâne dégarni, s’exprime correctement et enchaîne poliment les «Oui, Madame», aux questions de la présidente. Ce Français, qui n’a depuis longtemps plus d’attaches dans son pays, est pourtant loin d’être un type ordinaire. Derrière ce calme apparent se cache un autre Jacques, un homme «impulsif et dangereux pour autrui», comme il se décrit lui-même.

Lundi face au Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois, Jacques répondait principalement de tentative de meurtre. Une fois de plus. Car depuis les années 1980, il enchaîne les condamnations. Son apprentissage pas encore terminé, il était déjà incarcéré durant 2 ans. C’est en 1997 qu’il augmente dans la gravité du crime. Il tire sur l’amant de sa femme: 6 ans de prison. Egalement accusé d’avoir étranglé cette dernière, il sera libéré au bénéfice du doute. Libre en 2002, il retourne à l’ombre en 2005. Et là, en plus de la peine, il écope d’un internement, une des mesures les plus sévères du Code pénal. Il avait réussi à en sortir en 2015. Mais ce 16 janvier 2016, Jacques a recommencé.

«J’ai lâché car j’ai eu peur»

Ce jour-là, sa compagne lui aurait fait de nombreux reproches. Jacques a voulu la faire taire. «Je lui ai serré le cou et j’ai compté jusqu’à 27», a-t-il admis durant l’instruction. Son amie a perdu conscience, elle s’est urinée dessus. Lorsqu’elle avait la langue qui pendait, Jacques a enfin relâché son étreinte. «J’ai mis ma main vers sa bouche et j’ai vu qu’elle respirait encore. Je lui ai enlevé ses lunettes et je me suis assis sur une chaise.» Après trois ou quatre minutes, la victime reprendra ses esprits. A ses dires, elle restera trente minutes allongée par terre avant de ramper aux toilettes pour vomir. Le prévenu estime ce temps bien plus court.

Voulait-il la tuer? «Non, affirme-t-il en audience. J’ai lâché parce que j’ai eu peur justement.» Oui, il était conscient qu’en serrant pareillement la gorge d’une personne, on pouvait lui enlever la vie. Jacques peine à expliquer son geste, et son intention, il estime juste que, à ce moment, il n’était plus vraiment là.

Pour le Ministère public, son manque de réaction après l’étranglement inquiète. Jacques reste figé, sans porter secours à celle qu’il aimait. Rien, même pas un mot échangé. Il finira par se lever pour prendre une bière dans le frigo et attendre jusqu’au matin. Après deux jours d’errance à s’alcooliser, il se livrera à la police.

Alors ce lundi 20 février 2017, la justice a une fois de plus dû comprendre les colères incontrôlables de Jacques. Souvent contre des femmes, en particulier sa mère avec qui il a eu une relation très conflictuelle, témoignait le seul à encore l’accompagner, un ex-aumônier de la prison. Que faire maintenant de cet homme aux troubles de la personnalité dyssociale, à la tendance égocentrique marquée et faisant preuve d’une faible empathie, selon les experts psychiatres?

Une mesure thérapeutique?

Jacques a quasi tout testé. La prison, l’internement, le traitement thérapeutique. Pour le procureur Gabriel Moret, il doit être condamné pour tentative de meurtre à 8 ans de prison – peine qui serait alors suspendue au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle – et à une amende de 800 fr. Le seul élément à décharge retenu par le Parquet est une diminution légère de la responsabilité pénale.

Avocat du prévenu, Me Laurent Savoy a plaidé la mise en danger de la vie d’autrui et appelé la Cour à faire preuve d’humanité en misant sur une mesure thérapeutique institutionnelle qui pourrait enfin aider vraiment Jacques. Le jugement sera rendu mardi après-midi.

* Prénom d’emprunt (24 heures)