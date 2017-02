«Je quitte Y-Parc, un site au potentiel de développement unique en Suisse»

Il avait pris la direction d’Y-Parc SA le 1er mars 2012. C’est donc pratiquement cinq ans jour pour jour après son arrivée à la tête du parc scientifique et technologique d’Yverdon que Sandy Wetzel a annoncé son départ. Au 1er juin, l’Yverdonnois de 33 ans prendra la tête de Neode, le parc technologique et industriel installé à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Interview.

Sandy Wetzel, après un lustre passé à Y-Parc, avez-vous estimé qu’il était temps pour vous d’aller voir ailleurs?

Quitter le Parc est effectivement un choix délibéré de ma part. J’y suis arrivé en mars 2012 et je pense qu’il était opportun pour ma carrière professionnelle de changer d’air. Le poste mis au concours dans le canton de Neuchâtel m’a interpellé. La volonté affichée par le conseil d’administration en ce qui concerne le développement de Neode m’a attiré. De même que j’ai été séduit par l’environnement naissant de Microcity, le pôle d’innovation micro et nanotechnologique de ce parc.

Neode est une structure beaucoup plus petite qu’Y-Parc. Est-ce à dire qu’elle sera plus facile à diriger?

Beaucoup de personnes vont faire une lecture erronée de ma réorientation. Neode et Y-Parc, ce sont deux environnements très différents. A Yverdon, j’étais à la tête d’un parc de 150 entreprises issues de domaines tant industriel que technologique très variés. Et de toutes tailles, de la jeune pousse à la multinationale. Les vingt-cinq sociétés de Neode sont des start-up actives essentiellement dans le secteur de la micro et de la nanotechnologie. Je quitte un paquebot qui possède un potentiel de développement extraordinaire, auquel je crois encore, mais qui présente l’inconvénient que l’on rencontre souvent dans les grandes structures: une certaine forme d’inertie. A Neode, je prends la barre d’une vedette qui peut aller très vite de l’avant. Maintenant, pour ce qui est de mon travail, il va rester sensiblement le même: assurer la promotion de cette zone d’activités. En revanche, je n’aurai plus à m’occuper de la coordination et de la gestion d’une zone urbaine. Une activité qui n’est pas mon métier. Je passerai donc beaucoup plus de temps aux côtés des start-up pour les épauler dans leur développement.

Doit-on comprendre que vous vous dirigez vers une structure où vous trouverez des perspectives de développement plus importantes qu’à Yverdon?

A titre personnel, oui. Prendre la direction de Neode me fait franchir une étape en termes de management. Mais je ne peux pas dire que le PST d’Yverdon a plus ou moins de potentiel que Neode. C’est tout simplement incomparable. Y-Parc reste un site unique en Suisse avec un potentiel de développement unique dans notre pays. Pour reprendre l’image du paquebot, je dirais que j’ai l’impression que son organisation et son modèle actuel m’empêchent d’exploiter le plus beau parc scientifique et technologique de Suisse jusqu’au bout des possibilités qu’il offre.

En quittant votre poste, qu’allez-vous garder de votre passage à Y-Parc?

J’estime que mon bilan est très positif. Si j’essaie de me remémorer ce qu’était Y-Parc quand je suis arrivé et ce qu’il est devenu aujourd’hui, je suis extrêmement satisfait du travail accompli avec mon équipe. On a véritablement donné une deuxième vie à ce site. En 2012, le niveau d’activités était proche du néant. Y-Parc n’avait plus d’image, n’était pas reconnu en Suisse romande et n’avait pour ainsi dire pas de liens avec la HEIG-VD. Aujourd’hui, nous sommes observés et même enviés par beaucoup d’autres régions. Je ne pourrais même pas imaginer l’évolution du parc sans la HEIG.

L’incubateur d’entreprises vous doit aussi beaucoup, non?

Y-Start, c’est même mon plus grand succès. Quand je suis arrivé, il venait d’être lancé. J’en ai fait ma priorité absolue dès mes premiers jours de travail. Cinq ans plus tard, je peux avancer des chiffres réjouissants: plus de trente entreprises y ont grandi. Ça représente la création de 150 emplois pour la région, dont 115 pérennisés sur le parc. C’est tout simplement 8% du total des collaborateurs présents ici.

Vous partez alors que son deuxième agrandissement est programmé. Un regret?

J’espère en tout cas pouvoir inaugurer les nouveaux locaux avant mon départ. Tout comme je souhaite aussi que, quand je quitterai Y-Parc, le permis de construire de KinderCity et du centre de services du Parc sera entre nos mains. On s’est démené pour y arriver. On dit que ce n’est jamais le bon moment pour partir. Je sais en tout cas que j’aurais bien aimé le voir réalisé avec les yeux du directeur d’Y-Parc. (24 heures)