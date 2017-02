L’Appel d’Yverdon se restructure pour gagner en efficacité

L’Appel d’Yverdon a vécu. Vive le GAMYR (Groupe d’accueil des migrant-e-s d’Yverdon et région)! Le mouvement avait été créé en octobre 2015 en pleine crise de l’asile pour fédérer les forces associatives et politiques œuvrant à l’accueil solidaire en matière d’asile. Dans les faits, l’Appel ne se tait pas vraiment, puisque sa mission va perdurer. Elle sera sans doute même renforcée par cette nouvelle structure, qui sera officiellement créée le 15 février. «On s’est rendu compte que tout reposait beaucoup sur deux ou trois personnes qui agissaient pour le compte de l’Appel.

Il nous a semblé plus simple et plus efficace de nous constituer en association», explique Julien Wicki, membre fondateur de l’Appel d’Yverdon. La nouvelle structure entend promouvoir une approche active et solidaire de l’asile dans la région. Pour atteindre ses buts, elle met sur pied des projets de terrain visant à faciliter l’échange entre les migrants et la population générale.

«Près d’une trentaine de binômes ont pu être mis en place dans la région. Ils rapprochent des migrants et des habitants de la région qui décident de la fréquence de leur relation. De ce contact naissent souvent les aides dont les seconds peuvent avoir besoin», souligne Thérèse Aubert, référente nord-vaudoise pour cette action mise en place à l’échelle du canton.

Convaincu que le sport est un excellent facteur d’intégration, Yann Mamin va s’approcher des clubs pour qu’ils intègrent des migrants. «Le sport est un langage universel. De plus, il touche tout particulièrement les enfants, grâce auxquels il est plus facile d’entrer en contact avec les familles», relève cet autre membre du GAMYR. L’association pourrait aussi jouer un rôle de facilitateur pour développer un jardin partagé. «Un tel endroit est un beau lieu de rencontre», souligne Céline Ehrwein Nihan. La députée et répondante pour les mineurs non accompagnés de l’Action parrainage dans le Nord vaudois animera une table ronde le 15 février à la salle Léon-Michaud du château, en marge de l’assemblée constituante du GAMYR. Le thème? «Jeunes migrants: quelles réalités? Quelle solidarité?» (24 heures)