L’abbatiale de Payerne dévoile son chantier

C’est un joyau dont l’écrin d’échafaudages masque depuis trop longtemps sa splendeur romane. Dès samedi et jusqu’à la fin de l’été, l’abbatiale de Payerne rouvre ses portes, complètement fermées au public depuis septembre, pour des visites guidées qui s’annoncent captivantes. En attendant mieux, c’est-à-dire la réouverture définitive, prévue pour 2019, d’un site en travaux depuis trois ans déjà.

Derrière ses murs de pierres, ce sont bien dix siècles d’histoire(s), petites ou grandes, qui se cachent. Histoires de la construction de cet édifice saint, mais aussi histoires liées aux multiples agrandissements, transformations et rénovations subis par ce chef-d’œuvre clunisien. La conservatrice Julia Taramarcaz et toute l’équipe du Musée de l’abbatiale les raconteront, le temps d’une balade d’une heure entre passé et présent.

Les barrières des travaux franchies, les visiteurs pourront tout d’abord prendre la mesure de l’impressionnant chantier de restauration et stabilisation conduit à l’intérieur de la nef. Ils pourront comprendre comment des tirants verticaux métalliques assurent désormais la tenue de l’édifice érigé dès le XIe siècle.

Ils y apprendront aussi qu’on y trouve des pièces de charpente datant, pour les plus anciennes, de 1402. «Toutes ont été réparées, remplacées ou renforcées par de la résine. Surprise de taille: nous avons découvert que les pièces les plus endommagées sont les plus récentes. Elles sont en pin et en sapin», relève le technicien du musée, Dominique Fracheboud.

A l’extérieur, la visite s’arrête sur la revitalisation des façades. Une phase du chantier qui ira jusqu’à la mise en valeur de ces murs, lesquels seront enduits d’un glacis protecteur. Pierres à l’appui, les guides montreront que l’édifice payernois se compose de différents types de roches. Et notamment de deux molasses. Celle dite d’eau douce, qu’on retrouve du côté de Lausanne, et celle dite d’eau salée, très présente du côté de Berne, dès le XIVe siècle. «Preuve que Payerne se trouve entre les deux», note Dominique Fracheboud.

Nids d’oiseaux reconstruits

La balade se termine au pied de la façade ouest de la tour Saint-Michel. Peut-être pour prendre encore plus de hauteur, au sens premier du terme, le public y est invité à lever les yeux. Il découvrira l’importante colonie de martinets noirs qui y a élu domicile. L’une des plus importantes du pays. Le chantier a imposé la suppression des nichoirs le long de la façade nord. Les 60 nids reconstruits ici ayant quasi tous été occupés l’an dernier, 40 nouveaux ont été installés à l’autre extrémité de l’abbatiale. Au final, l’édifice pourrait abriter une colonie encore plus importante qu’avant les travaux. Notons encore que la première phase de ceux-ci avait coûté 7,5 millions.

Visites guidées gratuites à 14 h les samedis 13 et 27 mai, 10 et 24 juin, 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet, 6, 13, 20 et 27 août. Accueil libre ces jours-là de 14 h à 17 h, sous réserve de l’avancée des travaux www.abbatiale-payerne.ch (24 heures)