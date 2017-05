L’auteur des incendies de Payerne arrêté

Il y a tout juste onze mois, l’affaire avait suscité l’émotion dans les rues de Payerne. A six jours d’intervalle, deux fermes du chef-lieu broyard étaient la proie des flammes. Très vite, le soupçon de la présence d’un incendiaire dans la région avait circulé au sein de la population. Faits d’un incendiaire ou non, ces sinistres ont en tout cas été commis intentionnellement. Lundi en fin de journée, la police cantonale a annoncé avoir procédé à l’identification et à l’interpellation d’un Payernois de 21 ans.

Les faits se sont déroulés entre le 12 et le 26 juin dernier. Peu avant 6 h du matin le 12 juin, le jeune homme a mis le feu à un ancien corps de ferme inhabité. Intervenus en nombre, les pompiers avaient pu protéger l’habitation voisine. Dans la foulée, la police enregistrait plusieurs plaintes pour des dommages à la propriété commis cette même nuit. Six jours plus tard, l’homme récidivait. A 4 h 30 du matin, il s’en prenait cette fois-ci à une ferme à l’intérieur de laquelle dormait une personne âgée, évacuée in extremis par un gendarme.

Lors de son audition, le Payernois a non seulement reconnu avoir bouté intentionnellement le feu à plusieurs reprises, mais également avoir commis des dommages à la propriété à proximité immédiate des sinistres. Le Tribunal des mesures a validé la demande de mise en détention préventive déposée par le procureur du Ministère public du Nord vaudois.

L’enquête se poursuit afin de préciser l’exact déroulement des faits et de déterminer l’entier de l’activité délictueuse du prévenu. (24 heures)