SolarStratos, le premier avion solaire stratosphérique de l'histoire, a décollé ce vendredi matin à l'aérodrome de Payerne. Il a effectué un vol de 7 minutes, avant d'atterrir à 8h06.

«Sous le regard attentif de Raphaël Domjan, éco-explorateur, initiateur du projet et pilote de SolarStratos et de son team, le pilote d’essais Damian Hischier a effectué un vol d’une durée de 7 minutes, à une hauteur de 300 mètres, avant de se poser et de regagner sa base», indiquent les organisateurs dans un communiqué. «L’avion est très agréable à piloter», a confié le pilote.

«Maintenant, nous devons continuer à travailler dur et apprendre à exploiter le potentiel de ce bijou solaire. Nous voulons démontrer qu’avec les technologies actuelles il est possible de réaliser des prouesses qui dépassent le potentiel des énergies fossiles: les véhicules électriques et solaires comptent parmi les grands défis du 21ème siècle, a déclaré Raphaël Domjan, éco-explorateur et initiateur du projet. Notre avion, qui pourra voler à une altitude de 25’000 mètres, ouvre une porte sur une aviation électrique et solaire, à haute altitude, ce qui n’a encore jamais été tenté auparavant.»

D’autres vols tests sont prévus prochainement.

#SolarStratos a réussi son vol d'environ 8 minutes pic.twitter.com/O0XdoBXuft — Anetka Muhlemann (@AMuhlemann) May 5, 2017

"J'admire la prouesse technique et le décollage a été magnifiquement silencieux", commente Cesla Amarelle, venue par amitié pic.twitter.com/7opGC8FWB7 — Anetka Muhlemann (@AMuhlemann) May 5, 2017

#SolarStratos prend la piste de décollage suivi de son cortège sécuritaire pic.twitter.com/cbWiDeGOz7 — Anetka Muhlemann (@AMuhlemann) May 5, 2017

"Après 3 ans de travail, ça va enfin être le moment de vérité", se réjouit Roland Loos, CEO de #SolarStratos pic.twitter.com/fqgwL4Hgm7 — Anetka Muhlemann (@AMuhlemann) May 5, 2017

Les pompiers de l'Aérodrome de Payerne ne lâchent pas #Solarstratos des yeux pic.twitter.com/7GVdwWWb7C — Anetka Muhlemann (@AMuhlemann) May 5, 2017

(24 heures)