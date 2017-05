«L’eau est à 12 degrés… On verra s’il y a des courageux ce week-end!»

«Ce matin, on contrôle la qualité de l’eau, on prépare l’infirmerie, et on finit les nouvelles peintures dans le vestiaire des femmes.» Rabih El Haddad-Hug, rencontré jeudi, ne chôme pas. Portant sa salopette bleue et gardant toujours son téléphone à proximité, le gérant de la piscine de Payerne est impatient… «L’ouverture, c’est toujours un moment spécial.»

Ces dernières semaines, la piscine a été le théâtre de plusieurs chantiers: nettoyage et désinfection des bassins ou encore taille des arbres. Avant l’hiver, les bassins ont été vidés à moitié. «Nous procédons ainsi pour éviter que le béton ne gèle et se fissure», explique-t-il. Finalement, le vidage complet puis le remplissage pour la saison estivale ont été effectués ces derniers jours. Près de la pataugeoire, l’homme reçoit un appel: l’entreprise en charge de la qualité de l’eau arrive, il faut aller lui ouvrir le portail. Et il reste encore d’autres détails à régler: «Je tondrai le gazon au dernier moment.»

Ce matin-là, la température de l’air ne dépasse pas 12 degrés. Tout comme celle de l’eau. «Elle est encore un peu fraîche», estime tout sourire le patron des lieux. Il sait très bien qu’au début de la saison, les gens viennent surtout se poser sur leur linge, éventuellement bronzer et boire un café, sans forcément aller se baigner. «L’eau se réchauffe durant la journée mais le problème, c’est que les nuits sont très fraîches. Du coup, la température des bassins baisse à nouveau. On verra s’il y aura des courageux ce week-end…», dit-il en arrivant au pied de l’escalier du toboggan jaune, d’une longueur de 75 mètres.

Un seul surveillant

«A cause de la météo, le public ne devrait pas être nombreux pour ce premier week-end», prédit Rabih El Haddad-Hug. Du coup, il n’y aura qu’un seul surveillant par jour. «Mais j’en ai trois autres qui sont de piquet. En cas de besoin, je les contacte et ils arrivent rapidement. Ce sont des étudiants ou des habitants de la région.»

Après avoir ramassé quelques déchets situés près du deuxième toboggan, l’homme se dirige vers les trois plongeoirs: «Tout est prêt ici, explique-t-il en montant sur la planche des 3 mètres. Par contre, il faudra encore finir le nettoyage du bassin olympique.»

En tant que gérant de piscine, il doit savoir anticiper. «Un changement de météo avec l’arrivée d’un orage peut avoir d’importantes conséquences. Je dois aussi, par exemple, convoquer du personnel supplémentaire si les prévisions annoncent une journée ensoleillée».

Certains clients sont venus acheter leur abonnement (120 francs pour un adulte) en début de semaine. «J’ai reconnu certains visages. Il y a des habitués, et notamment ceux qui viennent nager tôt le matin, quand c’est encore très calme». L’an dernier, plus de 54'000 entrées ont été enregistrées.

Le gérant arrive près de la sortie de la piscine. «Espérons que la météo soit de notre côté cette année.» Il désigne des arbres trônant au milieu de la pelouse, victimes il y a quelques jours du gel… Sortez vos maillots! (24 heures)