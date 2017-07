L’école de moto de Moudon tourne déjà à pleins gaz

«Quand j’ai enfin reçu le permis d’exploitation, j’ai bu une coupe de champagne alors que normalement, je ne bois jamais.» Olivier Monnier est très soulagé. Le patron et fondateur de cette école de moto est fier de ce qu’il a créé sur le site des anciennes Fonderies de Moudon. Mais il est conscient d’une chose: «Je suis sur un siège éjectable car le voisin qui s’est opposé à ce centre a encore déposé un recours au Tribunal fédéral (TF). L’école a accueilli ses premiers élèves, mais j’attends la décision du TF.»

Aujourd’hui, cet ancien pilote professionnel et participant au Paris-Dakar contemple avec des étoiles dans les yeux ces jeunes, âgés d’au moins 8 ans, qui apprennent à piloter. «Ce n’est pas une piste de motocross où des courses sont organisées, c’est une école de moto. Ici, on ne cherche pas la vitesse mais la qualité du pilotage. Pour rouler ensuite dans le trafic, il ne faut pas seulement connaître les règles de la circulation et reconnaître des panneaux. Beaucoup de jeunes ont des soucis de coordination. Il faut leur apprendre à maîtriser leur moto, savoir par exemple ce qui se passe quand je freine de l’arrière ou comment orienter son regard. Cette école permettra de sauver des vies», déclare-t-il, quelques minutes après avoir donné un cours à des élèves qui suivent une semaine de camp.

Des loyers dans le vide

Si, depuis un mois, Olivier Monnier peut accueillir des jeunes pilotes, il a dû faire preuve de patience car un voisin, qui possède une villa à proximité, a déposé plusieurs recours contre son projet situé juste en dessous de la route de Berne. «Durant trois ans, j’ai payé des loyers dans le vide, explique ce passionné de moto. Administrativement, ça a été un enfer. Certains avaient peur du bruit et de la poussière provoqués par les motos tandis que d’autres étaient jaloux de mon idée. Mais je n’ai jamais baissé les bras et j’ai reçu de nombreux soutiens, notamment de la part des entreprises de la région.»

Le LHC sur des motos

«Cette semaine, j’accueille des enfants qui viennent du Valais et de Genève. Il n’y a pas d’autre école de ce genre en Suisse. Ils font environ 4 h de moto par jour. Ils mangent et ils dorment chez moi à Treize-Cantons, à 5 minutes de Moudon.» Olivier Monnier a mis en place certaines règles, comme le fait que les jeunes n’ont pas le droit d’avoir leur téléphone portable avec eux durant les journées de cours.

Si ce sont aujourd’hui principalement des mineurs qui utilisent les motos (certaines sont électriques) pour apprendre à piloter, son école est également destinée à accueillir des adultes qui participeront à des journées de team building organisées par leurs entreprises. «J’ai encore plein de projets en tête et ils se concrétisent petit à petit: je récupère du matériel un peu partout, c’est fou tout ce que les gens peuvent jeter.» Et Olivier Monnier de montrer des plexiglas fixés contre le mur: «Je les ai récupérés gratuitement à la patinoire de Malley qui vient d’être démolie. En échange, les joueurs et le staff du Lausanne Hockey Club viendront rouler prochainement ici.» (24 heures)