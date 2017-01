La bière bio romande fait ses premiers pschitts

Au centre de Vallorbe, le bâtiment est planté à l’entrée du quartier des Grandes Forges, le long de l’Orbe. Sur sa façade, en majuscules, l’inscription «Laiterie la Concorde» est émaillée par le temps. Une mention trompeuse, puisqu’une brasserie se cache dans la vieille bâtisse, longtemps laissée à l’abandon. Depuis un peu plus de deux ans, le rez-de-chaussée accueille les cuves d’Adrien Marin. Un habitant du village, devenu brasseur par hasard. «J’ai une formation d’automaticien mais je voulais un travail plus alternatif, qui me corresponde mieux. Par le biais d’amis, j’ai fait la connaissance du brasseur des Faiseurs de Bière à Goumoens. Il cherchait à revendre son matériel, je me suis donné une semaine de réflexion et j’ai décidé de me lancer. Je n’avais jamais brassé de bière de ma vie.»

Dès le départ, le trentenaire a l’ambition de produire de la bière bio, pour être en accord avec ses principes. Mais avant, il doit se familiariser avec le métier. «J’ai appris sur le tas, testé de nombreuses recettes. La marque de fabrique de La Concorde, c’était l’inconstance. J’y suis allé à tâtons, parfois ce n’était pas vraiment bon, mais tout a quand même été bu», se marre-t-il. Peu à peu, ses six mousses, allant de la blonde à la noire, en passant par l’ambrée, s’affinent et trouvent leur personnalité.

Un bourgeon rare

Le Vallorbier, qui brasse annuellement environ 15 000 litres, se lance alors dans son projet. Début 2016, il commence à réaliser des brassins bio. Les essais se révèlent vite convaincants, des cuves de La Concorde sortent des mousses rafraîchissantes, à l’amertume bien maîtrisée. Et à la fin de l’année, Adrien Marin obtient la certification Bio Suisse pour cinq de ses six breuvages – il a décidé de conserver une bière prototype, qui change au fil des mois. Seules 8 des 700 brasseries suisses produisent de la bière certifiée Bourgeon. Le Vaudois est le premier Romand à obtenir cette reconnaissance.

Alors que le bio séduit toujours plus, comment expliquer cette réticence des brasseurs à labelliser leurs mousses? Responsable de la communication auprès de Bio Suisse, Stephan Jaun avance le prix plus élevé des ingrédients et le fait que le consommateur type de bière n’est pas forcément un amateur de bio. Mais d’après le brasseur vallorbier, les rumeurs et les possibilités restreintes jouent également un rôle. «J’ai entendu beaucoup de choses sur la bière bio, notamment qu’elle n’était pas bonne, car il fallait la réaliser avec de la levure bio de boulanger, alors que Bio Suisse exige uniquement de la levure certifiée sans OGM. D’autre part, beaucoup de brasseurs sont refroidis par le fait qu’il existe seulement deux houblons Bio Suisse et que la gamme des malts bio est limitée.»

«Je veux être à la tête d’une brasserie qui me fait plaisir»

Côté fabrication, la bière bio demande d’éviter les colorants et de bannir les procédés raccourcissant le brassage. «Au niveau des cuves de fermentation, il est par exemple interdit d’utiliser des filtrations chimiques ou des filtres techniques», relève Adrien Marin. Ce qui ne change rien à la bière, si ce n’est sa durée de conservation, plus restreinte. Pour le Vallorbier, la difficulté a plutôt résidé dans le choix des ingrédients. «J’ai dû faire venir malt et épices d’Europe, et donc trouver des produits aux normes équivalentes.» Soutenu par Bio Suisse et en partenariat avec trois agriculteurs du Nord vaudois ainsi qu’avec la malterie de Bavois, il planche d’ailleurs sur un projet de céréales maltées bio locales. Pour jouer la carte durable jusqu’au bout. Et il aimerait alimenter sa brasserie avec du biogaz régional. «Produire de la bonne bière c’est bien, mais la façon dont je la réalise m’importe tout autant, je veux être à la tête d’une brasserie qui me fait plaisir.»

