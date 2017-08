La fête médiévale part à l’assaut du château

Musiciens, jongleurs, danseurs et artisans côtoieront les compagnies de reconstitutions médiévales samedi (14 h-23 h) et dimanche (10 h-17 h) lors de la traditionnelle Fête médiévale qui se tient dans les jardins, les cours et les salles du château de Grandson. Des animations ont été pensées pour tous. Les enfants pourront notamment s’essayer à l’écriture à la plume d’oie, au tir à l’arc ou à la danse. Rayon nouveauté, un «bourreau des cœurs» s’occupera personnellement des dames, alors qu’un spectacle jonglerie de feu et percussions métalliques est programmé samedi. (24 heures)