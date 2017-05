La guerre aux déchets sauvages est déclarée

De juin à septembre, les déchets auront la vie dure à Payerne. Et ceux qui les produisent aussi. En lançant son «Action Ville propre», pour laquelle elle va solliciter un crédit de 80 000 francs auprès du Conseil communal, la Municipalité espère que les mauvaises habitudes se perdront et que des conséquences positives s’inscriront dans la durée.

Bien que le système de collecte des déchets ménagers incinérables et la récupération des déchets recyclables donnent satisfaction, les autorités payernoises déplorent différents problèmes de propreté. De plus en plus de sacs non officiels sont déposés sur les trottoirs. Le nombre de mégots de cigarettes au centre-ville, tout comme les déjections canines dans les parcs, sont en augmentation. Et c’est sans compter le littering dans les espaces publics et le dépôt de déchets ménagers dans les poubelles publiques. «On parle là d’un fléau urbain dont le volume total récolté peut être estimé à 5 m3 par semaine», souligne la syndique Christelle Luisier.

L’action se déroulera en deux temps: sensibilisation, puis répression. Une campagne d’identité visuelle sera prochainement mise en place. Elle s’accompagnera de l’installation d’un conteneur géant sur la place Général-Guisan. Transparent, il sera rempli des déchets sauvages et des sacs non conformes récoltés sur une journée, afin de quantifier visuellement cette problématique. En accord avec les écoles, des journées nettoyage en plein air seront mises sur pied, auxquelles il est prévu d’associer les migrants. Par ailleurs, les bistrots se verront remettre des cendriers sur pied. Pendant une journée, les sacs non officiels ne seront plus ramassés. S’ils n’ont pas disparu passé ce délai, ils seront ouverts, afin d’identifier leur «propriétaire», qui sera amendé.

Au terme de ces trois mois de sensibilisation, les contrevenants pourront être sanctionnés. «Dès octobre, les patrouilles de sécurité publique seront renforcées par deux personnes issues d’une société privée», explique Norbert Carrel, responsable du service des infrastructures. Occupée 7 jours sur 7, cette nouvelle patrouille sera dans un premier temps engagée jusqu’en janvier 2018, traquant les infractions constatées par les autorités. Ensuite, ces dernières entendent budgéter une somme de 20 000 francs par année à cet effet. (24 heures)