La mobilité douce glisse le long de l’avenue Kiener

Longue ligne droite de près d’un kilomètre au sud d’Yverdon, l’avenue Kiener est bordée par les quartiers à forte densité des Moulins et du Général-Guisan. Pour autant, cette artère est tout sauf sûre pour ceux qui l’empruntent à pied ou à vélo. Et ils sont nombreux. Cette situation ne va pas aller en s’améliorant en comptant le futur trafic lié à deux importants chantiers qui se dessinent dans le secteur: les réalisations du tronçon sud de la route de contournement et celle du plan de quartier Aux Parties.

Une intervention semblait donc nécessaire. A cet effet, le Service des travaux et de l’environnement (STE) a mis à l’enquête des mesures de modération de trafic et un cheminement dédié à la mobilité douce. Devisé à 200 000 francs, le projet concerne les trois quarts de cette rue, soit les 750 mètres qui séparent le giratoire des Moulins du croisement de la chaussée de Treycovagnes.

Quatre passages piétons

«Afin d’améliorer la sécurité, une piste mixte pour piétons et deux-roues, principalement en tout-venant, sera créée du côté plaine de la chaussée», souligne Brenda Tuosto, collaboratrice du STE. D’autres mesures seront prises dans le but de modérer le trafic, dont la vitesse restera limitée à 50 km/h. «Quatre passages pour piétons vont être dessinés alors que la route sera jalonnée par des plateaux surélevés», note pour sa part Sandro Rosselet, directeur du service.

A noter qu’il s’agit de mesures provisoires, puisque l’ensemble de l’avenue Kiener sera requalifié quand la route de contournement la délestera d’une partie de son trafic. Le projet final n’est pas encore arrêté, mais la mobilité douce prendra alors possession d’une chaussée où devraient se côtoyer espaces urbains et paysagers et stationnement alterné. «Il n’était cependant pas possible d’attendre si longtemps avant d’améliorer la sécurité de cette rue», conclut Sandro Rosselet. (24 heures)