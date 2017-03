La moitié des chauves-souris volettent dans la Grande Cariçaie

Plus de la moitié des chauves-souris de Suisse volettent dans la Grande Cariçaie. Pas en nombre, évidemment, mais en genre, puisque quinze des trente espèces que l’on peut croiser dans notre pays à la nuit tombée sont observables dans cet immense marais qui s’étend le long de la rive sud du lac de Neuchâtel. Un biotope remarquable qui abrite ni plus ni moins que 10'000 espèces animales. Soit le quart de la faune du pays.

Or, si l’association qui gère cet espace connaît relativement bien les bestioles qui fréquentent les marais ouverts proprement dits (oiseaux et batraciens en tête), elle cherche à en savoir plus sur les hôtes des forêts alluviales qui les bordent. C’est à ce titre qu’elle a lancé en 2016 un inventaire des chauves-souris, profitant de la présence de Laura Bonny (en photo ci-dessous), une stagiaire spécialisée dans les chiroptères. Dans cette même optique, les spécialistes s’étaient penchés en 2011 sur la question des mustélidés qui y vivent (fouines, martres, belettes et autres hermines) et en 2012 sur celle des gliridés. Soit les loirs et muscardins.

L’an dernier, ils ont installé le long des 30 kilomètres de rives qui séparent Yverdon de Portalban 40 points d’écoute et 12 stations de capture. Prévu sur deux ans, l’inventaire consacré aux chauves-souris reprendra en mai prochain. Mais à mi-chemin, plusieurs enseignements peuvent déjà être tirés. «Nous avons passé 24 nuits, de fin mai à mi-septembre, au cours desquels nous avons capturé (et relâché, évidemment ndlr) 300 chauves-souris», explique Antoine Gander, collaborateur scientifique à l’Association de la Grande Cariçaie et responsable de cet inventaire.

Avec 15 espèces authentifiées sur les 30 connues en Suisse, l’éventail répond aux attentes. Sans plus. «Secrètement, on espérait un peu mieux. On va dire qu’il n’y a pas de surprise dans celles que nous avons pu identifier avec certitude», reprend Antoine Gander. Ainsi ce sont quatre espèces de pipistrelles, cinq de murins, deux d’oreillards, deux de sérotines et deux de noctules dont la présence a pu être remarquée.

C’était attendu puisqu’il était annoncé disparu du secteur, mais le très rare petit rhinolophe - présent du côté d’Estavayer jusqu’à la fin du XXe siècle - n’a pas pointé le bout de son museau. «On aurait également aimé trouver ici des espèces typiquement forestières, comme le murin de Bechstein, voire la barbastelle d’Europe, parce que l’on sait que nos forêts sont riches en arbres-habitats qu’elles apprécient», note Antoine Gander. Ce sera peut-être pour cette année, les spots d’écoute et de capture étant pour la plupart déplacés plus au nord de la rive.

Vers une seizième espèce

Quoi qu’il en soit, il se pourrait qu’une seizième espèce vienne s’ajouter à ce joli bestiaire ces prochains jours: le murin de Brandt. «Nous pensons l’avoir entendu, mais la prise de son doit encore être authentifiée par un spécialiste», reprend Antoine Gander.

Il faut savoir que le travail des scientifiques de la Grande Cariçaie n’est pas évident, beaucoup de chauve-souris se ressemblant. En tendant des filets, ils attrapent bien un certain nombre d’individus. Mais certaines espèces passent entre leurs mailles. Au sens figuré puisqu’ils volent trop haut. L’autre méthode utilisée - l’enregistrement des signaux sonores que ces mammifères volants émettent - apporte de nouvelles précisions et révèle la présence d’autres espèces. «Mais même à l’acoustique, certaines sont difficilement déterminables», assure le collaborateur scientifique.

Dans le cortège d’espèces découvertes, les spécialistes ont tout de même trouvé plusieurs motifs de satisfaction. Au bord de l’extinction en Suisse, l’oreillard gris en fait partie. «Et puis, nous avons entendu les signaux radiotélémétriques émis par des sérotines bicolores équipées d’un émetteur. Gîtant dans le Val-de-Travers (NE), elle plonge par-dessus le Jura pour venir se restaurer parmi les gros essaims d’insectes qui volent au-dessus des roselières.» Selon Antoine Gander, un parc éolien du côté de la Grandsonnaz, entre leur site de nidification - qui est l’un des plus méridionaux d’Europe - et leur territoire de chasse , pourrait poser un réel problème à ces individus. (24 heures)