La montre offerte par le Canton à Churchill a été vendue

Un petit bout d’histoire vaudoise, voire plus, s’est envolé aux enchères le 25 avril dernier. A Londres, chez Sotheby’s, la Lemania en or 18 carats, offerte avec faste à Sir Winston Churchill en 1946 par le Conseil d’Etat vaudois, a été emportée par un acheteur évidemment anonyme pour huit fois son prix d’entrée, à 162 500 livres (un peu moins de 207 000 fr.). Pas mal pour une vieille tocante de la Vallée.

Elle est discrète, robuste, un simple chronographe au mouvement non décoré mais infiniment réglable. «A l’époque, une Lemania était considérée comme la montre d’un homme qui a réussi. Chez nous, c’était celle qu’il fallait avoir», estime Vincent Jaton, spécialiste de l’Espace horloger au Sentier. Le gouvernement vaudois faisait ainsi passer un joli message à l’homme au cigare. Mais même si les fameuses Lemania (voir ci-contre) restent prisées des collectionneurs, leur réputation ne suffit évidemment pas à leur faire valoir une telle pile de livres sterling. Le propriétaire y est pour beaucoup. Sans parler de son histoire. Whisky au bord du lac

Celle de la petite montre de la vallée de Joux remonte à l’été 1946. Pour se remettre de sa défaite aux législatives de juillet 1945, l'ancien premier ministre conservateur se retire dans la peinture de chevalet et les grands discours. Il doit notamment donner son fameux speech de l’Université de Zurich («Nous devons ériger quelque chose comme les Etats-Unis d’Europe») le 19 septembre. D’ici là, il se repose, dicte sa correspondance, boit du whisky dans le fumoir et peint inlassablement les rives du Léman depuis la cossue villa Choisi, à Bursinel, gracieusement prêtée par le banquier genevois Alfred Kern. L’homme au cigare, qui faisait encore peu auparavant son «V» de la victoire sur le balcon de Buckingham, résidera au bord du Léman du 23 août au 16 septembre. Un séjour commencé par un véritable triomphe, organisé par les Vaudois le jour de son arrivée.

Conquise, la Feuille d’Avis étale son «Welcome, M. Churchill» sur une page entière: «Comme nous sommes heureux que le temps se soit remis au beau et que nos montagnes et celles d’en face accueillent M. Churchill dans toute leur gloire!» A Bursinel, on monte la tente de l’état-major du général Guisan pour héberger la garde de Churchill. Les autorités lui offrent dans l’urgence un permis de pêche, puis, le 11 septembre, la fameuse montre en or.

Lemania et Bocion

Le parcours de Winston Churchill, de son épouse Lady Clémentine et de leur fille Miss Mary est décrit avec minutie par la presse. À l’issue du buffet préparé au Château Saint-Maire par le tenancier du Buffet de la Gare, les hôtes reçoivent chacun un Pays de Vaud, de Ramuz. A Madame, on offre un des meilleurs Bocion du Musée cantonal. La fille et l’épouse du consul britannique ont droit à quelques boîtes de bonbons, tandis que le vieux lion reçoit sa montre-bracelet, dûment gravée «Le Canton de Vaud à son hôte illustre», avant de sortir saluer la foule sur la place. Il est 13 h 30. Le retour à la villa Choisi se fait par bateau, toujours sous les acclamations.

Le modeste chronographe Lemania, avec toutefois un boîtier sans doute réalisé spécialement pour l’occasion, restera en possession de Churchill pour le reste de ses jours, avant de passer dans les mains de ses descendants, puis de Sotheby’s. Ce qui n’était toutefois pas garanti d’avance. Le vieux gentleman était plutôt habitué à sa massive montre à gousset de Breguet, dite «the Turnip» (le navet), dont il parle à plusieurs reprises dans ses mémoires. Une rattrapante attachée à une chaîne en or et un lot de médaillons. Une Rolex en or rose lui est également connue.

L’ancien premier lord de l’amirauté a-t-il réellement porté sa montre vaudoise? Finalement, peu importe. Elle reste directement liée au speech de Zurich, probablement rédigé sur les bords du Léman. Un discours de 17 minutes précises, aujourd’hui considéré comme l’un des actes fondateurs de l’Europe. (24 heures)