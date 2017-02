La patinoire de Vallorbe veut se donner un toit

Un vieux sujet de discussion est en passe de devenir une réalité à Vallorbe. A la fois thème électoral et enjeu important pour les sociétés locales, la couverture de la Patinoire des 3 Vallons a été mise à l’enquête mardi. Située au bord de l’Orbe, la patinoire en plein air, vieille de 17 ans, souffre en effet de plus en plus de son exposition aux intempéries. Plutôt que de la rénover, les amateurs de glisse et les autorités locales ont pris le pari d’investir fortement dans son développement et de la couvrir. Le projet, qui doit encore être validé par le Conseil, a été devisé à 4,9 millions de francs, à financer majoritairement par la Commune.

«On en est à un tournant, résume Pierre Rigoli, ancien président du HC Vallorbe et fer de lance du projet. Couvrir la patinoire permettra de l’ouvrir de début ou mi-septembre jusqu’à mi-mars. C’est vraiment un plus pour nous, et au-delà: il y a un réel besoin de glace en Suisse romande.» C’est que les mordus qui fréquentent le site ne sont pas seulement des locaux, assure Pierre Rigoli. Ils viennent de l’arc lémanique ou de la Broye. Les Vallorbiers songent également au grand chambardement qu’occasionneront les travaux de la patinoire de Malley en vue des Jeux olympiques de la jeunesse 2020. D’après eux, Vallorbe a intérêt à se profiler à ce moment-là en patinoire régionale.

L’infrastructure améliorée en aura en tout cas le visage. Le complexe doit absorber le bâtiment voisin pour atteindre une surface de toiture de près de 3000 m2, que VO Energies recouvrira de panneaux solaires. Il faut imaginer de nouveaux gradins, un ring de 168 m aux normes de la ligue suisse de hockey, des vestiaires et un nouveau système de refroidissement à l’eau glycolée. «La patinoire restera ouverte sur le côté Orbe, poursuit Pierre Rigoli. Le symbole, en quelque sorte, de notre ouverture sur l’extérieur.»

Pour le syndic Stéphane Costantini, ces travaux sont un des projets majeurs de la législature. Ils s’accompagnent de la création d’une SA en mains communales qui gérera la nouvelle patinoire et la piscine qui devra à son tour être rénovée. Cette société «Sports et loisirs de Vallorbe» s’occupera de l’entretien et du développement des infrastructures, sans pour autant remplacer les sociétés locales. «Si on ne faisait rien, ces sites n’auraient bientôt plus pu être utilisés, relève l’élu. Par ces travaux, on pourra en assurer la pérennité tout en y maintenant une vie associative. Le site servira au rayonnement de la cité.» (24 heures)