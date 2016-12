La patinoire naturelle qui fait un pied de nez au Lac de Joux

On l’aperçoit à peine sur les cartes, et pourtant le lac Ter, situé sur la commune du Lieu, accueille avec insolence des centaines de patineurs depuis trois semaines déjà, quand ses grands frères, les lacs de Joux et Brenet, n’ont pas encore gelé. Jean-Daniel Meylan, pêcheur professionnel et garde-lac de la région, s’étonne: «Voir un seul des trois lacs rester gelé aussi longtemps est très rare, puisqu’il faut une météo constante, sans perturbation de type pluie ou neige, pour que l’eau puisse geler et la glace garder sa qualité.»

Plus qu’à son faible débit, qui s’effectue par deux étroits cours d’eau souterrains, c’est à sa profondeur d’une dizaine de mètres et à sa situation au fond d’un creux, qui empêche l’air froid de s’échapper, que le plus petit lac de la vallée de Joux doit la couche de glace de 15 à 30 centimètres qui le recouvre. «C’est un vrai «trou à froid». Lorsque, durant la nuit, la température du village du Lieu descend à – 5 degrés, il fait – 8 degrés voire – 9 degrés au lac Ter!» explique le garde-lac.

Alors que les champs autour de la patinoire naturelle sont toujours verdoyants et que l’eau du lac de Joux n’a pas encore atteint la température de zéro degré, nécessaire pour commencer à geler, Jean-Daniel Meylan précise: «Bien sûr, nous avons déjà connu des hivers sans neige, mais ce genre d’épisode arrive de plus en plus fréquemment. Le fait que ce ne soit pas la première fois qu’on ne patine pas avant les Fêtes n’enlève rien à la réalité du réchauffement climatique.»

Jean-Daniel Meylan se réjouit toutefois de voir le lac Ter remporter un tel succès auprès des habitués, mais aussi des curieux venus de toute la Suisse romande, si l’on en croit les plaques des voitures qui s’agglutinent à ses abords.

L’enthousiasme des Combiers pour le minuscule lac Ter se transmet de génération en génération. Ainsi, Suzanne Rochat, épouse de l’ancien syndic du Lieu Jean-Pierre Rochat, sa fille et son beau-fils se sont retrouvés pour chausser leurs patins et faire parcourir la patinoire en poussette à la petite-fille de 2 ans. «Elle s’est réveillée de sa sieste et a dit: «Lac!» Alors nous sommes venus en famille!»

Si le ciel reste dégagé, Jean-Daniel Meylan s’attend à voir de plus en plus de monde fouler la glace du lac Ter jusqu’à la fin des vacances scolaires, en espérant que le lac de Joux pourra bientôt en accueillir à son tour. (24 heures)