La petite reine à la fête chez Berthe

Trois concerts, une guggen, une cantine de mille places, des stands et un village de fête occupant tout l’espace devant l’Hôtel-de-Ville et la Coop, à Payerne. Le Tour de Romandie (TdR) ne passera pas inaperçu le 28 avril prochain lorsqu’il fera halte dans la cité de Berthe pour une étape en boucle Payerne-Payerne de 187 km. Le lendemain, les coureurs quitteront la Broye depuis Domdidier (FR) pour filer vers Leysin. Après 1949, 2001, 2006 et 2013, ce sera la cinquième fois que l’épreuve cycliste fait halte à Payerne.

Alors le chef-lieu de la Broye veut marquer le coup. «Avec le départ et l’arrivée de l’étape, ainsi que deux passages du peloton sur la ligne d’arrivée ( ndlr: sur l’avenue Jomini ), les amateurs de vélo et de sport vont se régaler à Payerne. Mais nous voulons aussi faire de cette journée un événement populaire et festif», explique Cédric Schaller, président du comité d’organisation de l’étape payernoise.

Trois orchestres se relayeront sur scène, dont Goldmen , un groupe français de reprises de Jean-Jacques Goldman, ainsi que les groupes régionaux 2Zis et Boarding Pass . «Les écoles seront associées à l’événement avec une journée spéciale», explique Sébastien Galliker, chargé de communication. Toutes les autorités communales du district seront invitées à cette fête: le matin même, elles tiendront leur assemblée annuelle à Payerne, le calendrier fait décidément bien les choses.

Le budget de cette grande fête tutoie les 140 000 francs. Dont 30 000 francs assurés par la Commune, qui pourra compter sur une belle vitrine publicitaire. La course sera filmée en direct par la télévision, les images seront reprises dans une vingtaine de pays. (24 heures)