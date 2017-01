La prochaine grand-messe du vélo en salle fait déjà un carton

Quelle mouche pique les adeptes de vélo dans la Broye? En plein hiver, le 28 janvier prochain exactement, plus de 200 sportifs amateurs de tous niveaux se relayeront à Estavayer-le-Lac durant six heures sur des vélos d’Indoor Cycling afin de récolter des fonds en faveur d’associations de bienfaisance.

Organisé pour la troisième année consécutive, ce marathon baptisé «Broye21600» a été pris d’assaut par les participants. Les huitante vélos à disposition ont été loués en quelques semaines. Dans cette région vallonnée idéale pour la pratique du vélo, on savait les Broyards très attachés à la petite reine en plein air. Sa variante en salle, plaît aussi beaucoup. A un mois de l’épreuve, le marathon affiche sold-out. Du jamais vu pour les organisateurs.

«Ce succès montre que l’événement est solidement ancré dans les esprits et qu’il est attendu. Il y a une demande. En deux éditions, le marathon a trouvé son public et sa notoriété, c’est génial», se réjouit Guy Gilliand, l’une des chevilles ouvrières de l’organisation. Ce défi sportif peut être relevé seul ou «en relais» par équipe de deux, trois ou quatre participants. Sport individuel qui se pratique en esprit d’équipe, l’Indoor Cycling permet à tout un chacun d’exercer une activité physique à son rythme. «Un débutant peut ainsi effectuer son premier cours à côté d’un sportif d’élite chevronné, chacun réglant son niveau de difficulté selon sa condition physique», poursuit Cédric Schaller, lui aussi membre de l’organisation.

Comme pour les éditions 2015 et 2016, le marathon aura lieu à la salle de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac (FR). Il durera 6 heures, soit 21 600 secondes, un chiffre qui donne d’ailleurs son nom à l’événement. Le sol de la Prillaz est entièrement capitonné et protégé pour absorber les litres de sueur qui seront libérés durant l’effort. Le marathon se déroule dans une ambiance musicale survoltée, avec écran géant, festival de jeux de lumière et un show spécial avec un orchestre «en live» pour la dernière heure.

«C’est un événement sportif, certes. Mais c’est hyperfestif et musical. C’est ce qui fait que ce sport plaît tellement» explique Cédric Schaller. L’entier du bénéfice sera en effet versé à trois institutions: l’Arfec, l’association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer, SOS 0-18, une association broyarde en faveur des enfants, et Epigasy, une association pour la formation duale aux métiers de boulanger et de pâtissier. Les deux premières éditions avaient permis de remettre 20 000 francs de dons à diverses associations. (24 heures)