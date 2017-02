La seconde d’inattention d’un chauffeur de bus

Ce matin-là, Robert* a pris son service sur la ligne 602 reliant Yverdon à Montagny-près-Yverdon. Il pleuvait, la luminosité n’était pas bonne. Au volant de son bus, Robert, treize ans de métier pour la compagnie Travys, n’aurait jamais imaginé ce qui allait se produire à 9 h 02. Il a tourné en direction de la rue d’Orbe, traversé la chaussée au pas, et s’est arrêté pour laisser passer des piétons. Il a ensuite regardé à droite, à gauche, puis a lâché le frein. C’est là qu’il a vu une dame âgée. Juste là, sous ses yeux.

Robert a freiné brusquement et braqué sur la gauche pour que son véhicule évite la piétonne. Trop tard. Le bus lui avait touché l’épaule et l’avait renversée. «Je suis sorti pour voir si ça allait, puis je suis retourné dans le bus pour appeler mon chef qui a contacté l’ambulance. J’ai alors attendu les secours en restant auprès de la dame.»

Accusé d'homicide par négligence

Mardi, ce chauffeur de bus yverdonnois de 54 ans faisait face au Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. Il est accusé d’homicide par négligence. Robert ne nie pas les faits. Il évoque surtout sa tristesse face au décès de cette dame. Et les difficultés qu’il éprouve depuis. Des semaines à ne pouvoir repasser par cette rue. Deux arrêts cardiaques et une opération qui l’ont contraint de ne pas reprendre le volant de son bus. «Ce jour-là, je ne me suis pas levé pour tuer quelqu’un, mais pour gagner mon salaire», ajoute-t-il toujours affecté.

«Vous ne jugez pas un chauffard»

L’accusation soutenue par le procureur Donovan Tesaury ne s’y est pas trompée. «Vous ne jugez pas un chauffard mais un honnête conducteur de bus qui, à cause d’un bref instant d’inattention, a renversé une dame», a-t-il clamé dans son réquisitoire. Reste que le Ministère public a aussi rappelé qu’un passage piéton devrait être un lieu où l’on est en sécurité. «Un conducteur doit vouer toute son attention à la circulation et d’autant plus à l’approche d’un passage de sécurité. De plus, le prévenu est un professionnel», a enchaîné le procureur. Au niveau légal, cet accident constitue donc bien un homicide par négligence estime le procureur Tesaury. Une qualification juridique que conteste l’avocate du prévenu Me Alexa Landert.

C’est qu’au moment où les secours sont arrivés, le pronostic vital de la victime n’était pas engagé. A l’hôpital, elle a toutefois dû être opérée d’une fracture du col du fémur. A la suite de l’opération, elle a succombé des suites d'une embolie pulmonaire graisseuse. Cela peut se produire lorsqu’un os brisé libère de la graisse dans le sang ou des suites d’une opération orthopédique. Impossible donc pour le médecin entendu en audience de dire si c’est la fracture en soi qui a causé la mort ou l’opération.

Débat juridique

Juridiquement, le lien de causalité est toutefois clair estime le Parquet. «Sans accident, la victime n’aurait pas eu de fracture et donc pas d’opération.» Et de citer une jurisprudence où l’homicide par négligence avait été retenu alors que la personne décédée s’était vidée de son sang car elle était hémophile. Le doute sur l’élément déclencheur de la mort, la fracture ou l’opération, doit profiter à l’accusé plaide la défense.

Le Ministère public a requis une peine de 60 jours-amende à 70 fr. avec sursis durant deux ans et une amende de 200 fr. pour la violation des obligations en cas d’accident. Sans casier, Robert a été décrit comme un bon chauffeur, et comme un modèle d’intégration. De nationalité suisse, il est arrivé de Serbie lorsqu’il avait vingt ans. Le Tribunal rendra son jugement par écrit dans les prochains jours.

*Prénom d’emprunt (24 heures)