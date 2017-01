La syndique met le cap sur l’emploi à Moudon

«Oui, la situation est préoccupante. Rendre le centre-ville attractif et construire des immeubles à tour de bras ne sert pas à grand-chose si nous n’avons pas d’emplois à proposer. Les gens consommeront sur place s’ils ont de l’argent, donc un travail.»

Pour la syndique PLR Carole Pico, Moudon est à un tournant avec ses 6100 habitants. La bourgade a grandi rapidement. Cette croissance se traduit par un dynamisme immobilier qui a aussi son revers. Les loyers bon marché de la Broye attirent de nouveaux citoyens au revenu souvent modeste. La manne fiscale moudonnoise stagne: 30% des contribuables ne paient pas d’impôts et la facture sociale va enfler de 8,4% durant l’année. En outre, 2017 verra notamment la fermeture du magasin Vögele Shoes au centre-ville, ainsi que la cessation d’activité de l’EMS La Châtelaine, institution qui ne répond plus aux normes architecturales. A chaque fois, ce sont des emplois locaux qui s’en vont. «Nous devons agir sur deux fronts, poursuit Carole Pico: en stimulant l’économie locale et en essayant d’améliorer qualitativement l’équilibre entre les contribuables et les non-contribuables.» Certes, mais comment?

«Nous devons comprendre clairement pourquoi un tiers des contribuables ne participe pas au ménage communal?»

Cet automne, la Municipalité va mettre sur pied en partenariat avec la SIC et la COREB un Forum de l’économie. «L’idée est que les patrons de PME, les artisans ou les indépendants actifs à Moudon se rencontrent, échangent et réseautent, explique Carole Pico. Nous avons besoin de connaître leurs besoins, leurs attentes, leurs visions. Nous aimerions que cela débouche sur des propositions concrètes.»

Pour l’amélioration de la «qualité» des contribuables, c’est plus délicat. L’Exécutif peut difficilement proposer aux agences immobilières de filtrer les futurs locataires sur la base des déclarations d’impôt. «Nous devons toutefois comprendre clairement ce qui se passe. Pourquoi un tiers des contribuables ne participe pas au ménage communal? Que peut-on faire?» s’interroge la syndique.

Plusieurs autres dossiers occuperont son bureau cette année: le début de la construction du collège du Fey et de la salle de gymnastique, la construction d’une maison de la santé, la première étape du réaménagement du centre-ville, le rachat de la maison Grand’Air et la requalification de la zone des anciennes fonderies. Il faudra aussi repenser la liaison gare-ville et le canton projette pour 2018 une voie d’accès sur la RC 601 en direction de Payerne. «Ce ne sont pas les dossiers qui manquent mais les moyens, s’exclame Carole Pico. On y revient: nous avons besoin de nouveaux emplois à Moudon. C’est essentiel, ce sera ma priorité.» (24 heures)