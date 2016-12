Le Marché de Noël d’Yverdon fait encore jaser

Paix sur la place Pestalozzi aux hommes de bonne volonté. Eh bien, il y a encore du chemin à faire. Le Marché de Noël d’Yverdon boucle aujourd’hui son édition 2016, éreinté – ça devient une tradition – par une série de polémiques et de critiques. Jeudi soir, l’organisateur Giorgio Restelli gardait toutefois le sourire: «Moi, je vois tout ce monde et cette bonne ambiance, c’est ça qui compte», dit-il en embrassant du regard le bar à huîtres, foie gras et vin chaud, fort bien peuplé. De quoi le réconforter.

Car tout n’a pas été si rose depuis le 2 décembre, jour d’ouverture. Discuter avec des badauds et des exposants permet de saisir des nuances de perceptions de l’événement. «Morne», voire «mortel» certains jours, assure-t-on. «Oui, il y a du monde aux stands de nourriture, constate un client régulier. Mais si on regarde vers les chalets, c’est assez désert.»

Pire que l'année dernière

Plus loin, une fidèle exposante souhaitant rester anonyme grimace devant son tiroir-caisse. «Ce n’est qu’aujourd’hui que je rentre dans mes frais, en comptant la location du chalet à 2400 francs et le matériel. C’est pire encore que l’année dernière, qui était déjà mauvaise. En quatre ans, mon chiffre d’affaires a chuté de plus de 40%.» Elle n’est pas la seule. Mais l’organisateur Giorgio Restelli, omniprésent sur place, tempère: «Quelques-uns disent cela, oui. Mais 80% réservent déjà pour l’année prochaine.» Quant à la fréquentation, reprend-il, «elle est comme d’habitude: faible en début de semaine, et ça progresse jusqu’au boum du week-end.»

Manque d'animations

Des exposants expriment aussi des regrets sur le manque d’animations, que Giorgio Restelli lui-même qualifie de «point faible», en précisant qu’il n’en est pas le responsable. C’est en effet La boîte d’events Sàrl, du Mont-sur-Lausanne, qui s’occupe de cet aspect, selon la convention tripartite passée avec la Ville. Son directeur Christian Jean est surpris: «Cette critique nous avait déjà été faite l’an dernier, mais on s’est remis en question en améliorant le volet animations et communication. Le programme a été présenté il y a longtemps à nos partenaires sans susciter de réactions, dit-il. Peut-être qu’il n’y avait rien d’éclatant, de spectaculaire, mais on a mis l’accent sur les ateliers pour enfants les mercredis et samedis, et ça a bien marché. Il y avait des balades à dos d’âne les dimanches, et on a aussi eu la visite du Père Noël en calèche, de la sculpture sur glace, la venue du camion Coca-Cola sur la promenade Auguste-Fallet, etc.»

Restauration réussie

Côté restauration, observe Giorgio Restelli, ça a mieux fonctionné que l’an dernier. Les deux responsables du restaurant d’Y-Parc, qui ont obtenu cette année la gestion du resto éphémère des Caves du Château, «ont fait un travail fantastique et très pro. Un vrai succès», félicite le boss du Marché de Noël.

Cela dit, c’est bien dans la marmite à vin chaud qu’a bouillonné la polémique de cette édition 2016. Sur la place Pesta, aucun stand de boissons et nourriture n’était tenu par des Yverdonnois. Au grand dam du patron du Trèfle Gourmand, Olivier Freymond, historique tenancier d’un chalet du Marché de Noël qui, l’an dernier, exploitait aussi les Caves du Château. Se sentant snobé cette année par l’organisateur lausannois, il a sonné la révolte sur le groupe Facebook «T’es d’Yverdon si» (près de 9000 membres). S’y sont propagées moult critiques, par exemple sur le peu de partenaires locaux de l’événement ou la qualité du vin chaud servi avec exclusivité sur le site de la fête. Un appel au boycott des stands de restauration a même été lancé. Provoquant la colère d’exposants yverdonnois, qui craignaient d’en subir les conséquences sur leurs propres ventes, à force de voir la fête ainsi dénigrée.

Le Marché de Noël d’Yverdon sait décidément mettre l’ambiance dans la ville.