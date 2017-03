Le Petit Globe revient sur la scène du Conseil communal

Le théâtre du Petit Globe n’a pas fini d’occuper la Municipalité et le Conseil communal d’Yverdon-les-Bains. Jeudi soir, un postulat du groupe des Verts a été adopté, demandant en substance que l’Exécutif «étudie la possibilité de revenir sur sa décision et propose les mesures nécessaires qui permettraient de garantir l’intégrité physique du théâtre». Le texte porte aussi sur la reconstitution d’une équipe susceptible d’en assurer l’exploitation.

Alors que le Conseil avait adopté sans coup férir les deux préavis à l’ordre du jour portant sur la protection contre les crues de la Thièle et le renouvellement des réseaux d’eau et d’énergie, les hostilités ont débuté avec l’examen d’une pétition sur la démolition du Petit Globe. Soutenue par plus de 1300 paraphes, elle demandait que l’avenir du théâtre soit mis en discussion devant le Conseil communal, puisque ce dernier n’en a pas été saisi.

La commission proposait de transmettre le texte à la Municipalité, vu que cette dernière avait déjà tranché. Cette proposition a été vivement contestée par la gauche. Le socialiste Gildo Dall’Aglio a estimé que l’Exécutif avait agi avec précipitation en assimilant le Petit Globe à du mobilier urbain – «tels des bancs ou des panneaux» – pour fonder sa compétence. «En 2007, un crédit avait été soumis au Conseil communal pour l’installation du Petit Globe, des fondations en béton avaient été coulées et le théâtre inscrit au cadastre», a-t-il rappelé. Il a conclu en demandant un rapport complet dont le conseil puisse débattre conformément à son règlement.

«Le Petit Globe est un théâtre. Ce n’est pas un bâtiment comme les autres. Sa vie ou sa mort mérite un débat»

Le socialiste a reçu l’appui du PLR Paul-Arthur Treyvaud qui a rappelé «qu’au-delà du parallélisme des formes – le Conseil a voté l’acquisition, il doit voter la cession –, le Petit Globe est un théâtre, élisabéthain de surcroît. Ce n’est pas un bâtiment comme les autres. Sa vie ou sa mort mérite un débat.» Le syndic Jean-Daniel Carrard a rejeté le reproche selon lequel le destin du Petit Globe avait été scellé sans coup férir. «La Municipalité s’est fondée sur divers paramètres, parmi lesquels le budget de fonctionnement que le Conseil a aussi débattu et voté.» Au final, la pétition a été renvoyée à l’Exécutif par 42 voix contre 34 et 7 abstentions, comme le proposait la commission.

Mais c’était compter sans la pugnacité de Vassilis Venizelos. En fin de séance, le Vert a déposé un postulat. «Le préavis négatif du Service du développement territorial concernant l’implantation du théâtre en zone agricole à Gimel change la donne», a-t-il argumenté en substance. Ce texte a réuni facilement le cinquième des voix requis par le règlement. Une commission va donc être nommée pour se pencher sur la possibilité de revoir la décision de cession et de conserver le Petit Globe à Yverdon. Elle transmettra son rapport au conseil et à la Municipalité à l’issue de ses travaux. (24 heures)