Le cirque de Noël de la famille Maillard est un sacré numéro

Depuis quatorze ans, le Cirque de Noël de la famille Maillard revient à Moudon lors de la période des Fêtes plus sûrement que les flocons de neige en moyenne montagne. Jusqu’à dimanche prochain, le cirque est installé sur le terrain de l’ancienne place d’armes, non loin de la gare de Moudon. Au programme: le duo Rapolli dans un numéro de jonglerie ahurissant, Aurélie Beguin aux cerceaux lumineux ou encore Yuri Chen Gottani qui sculpte la lumière et les rayons laser. L’affiche ne serait pas complète sans des clowns, de la jonglerie, de la magie, des chats funambules, un chien acrobate, du mime: deux bonnes heures de rêverie et d’émotions. «C’est un magnifique programme! Mon fils Julien a fait du très bon boulot», s’exclame fièrement Daniel Maillard, fondateur du Cirque Helvetia. Depuis quelques années, il a remis la direction à Julien, son fils.

A 72 ans, Daniel le patriarche assure toujours quelques tours de passe-passe et tient un stand à l’entracte dans des effluves de barbes à papa et de pop-corn. «C’est toute ma vie, c’est mon univers, je ne peux pas m’arrêter.» Quant à Brigitte, son épouse, elle passe de la caisse des entrées aux contorsions et acrobaties aériennes, remarquable de souplesse et de maîtrise. «On est une petite équipe, on fait tout, c’est comme ça», sourit-elle. Le public raffole de cette ambiance. Parmi les artistes qui valent le détour par Moudon, ces jours-ci, William Weldens est un sacré numéro à lui tout seul.

Patient comme un chat

A 63 ans, ce Français issu d’une longue lignée d’artistes de cirque (trois générations!) s’amuse avec des assiettes tournantes, jongle avec des poulets en plastique et dresse… des chats. Il les fait marcher sur des élastiques tendus dans le vide, sauter dans des anneaux, slalomer entre des obstacles, etc. Julien Maillard a mis du temps à le dénicher. «Je rêvais d’un tel numéro depuis longtemps. Mais les artistes qui maîtrisent cette discipline ne courent pas les rues. C’est très difficile de travailler avec des chats», commente-t-il. «Le chat, ce n’est pas un chien, explique William Weldens. L’autorité ne marche pas. Il faut lui apprendre le tour quand il est tout petit, encore chaton. On lui apprend un seul tour, qu’il refera toute sa vie. Le truc? C’est de la patience, de la bienveillance, beaucoup de travail et d’amour. Evidemment, il faut aussi une récompense. Durant tout le spectacle, je leur donne des morceaux de jambonneau, une friandise qu’ils n’ont pas le reste du temps.» Les chats de William Weldens et tous les autres artistes se produiront encore à Moudon à dix reprises d’ici à dimanche soir. (24 heures)