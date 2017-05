Le fort Pré-Giroud ouvre ses portes

A vos postes. Le plus grand fort du Jura suisse et de la dernière guerre débute sa saison 2017 ce week-end. A l’ordre du jour, des visites guidées les deux jours, ainsi qu’un menu de Fête des mères spécialement concocté, dimanche, par la petite garnison: de la soupe aux pois.

Reste que, face à une fréquentation qui a tendance à stagner (6000 à 7000 entrées par saison), les mordus qui tiennent à bout de bras ce lourd morceau de l’histoire suisse sont décidés à se renouveler pour redynamiser leur public. «Beaucoup de musées étaient à la peine l’an dernier, relativise André Charlet, président de la fondation et ancien fantassin de montagne. Nous aussi. Quand on a ouvert en 1988, on était le seul site militaire à ouvrir. Aujourd’hui en Suisse, il y en a 54. Mais notre espace est limité, on ne s’étend pas facilement dans un réseau fortifié. Alors on mise sur les animations et sur un renouvellement de notre musée. L’aspect purement militaire a tendance à freiner un certain public, alors on axe plus sur le patrimoine historique que nous représentons.»

Cette année, les visiteurs pourront du coup se confronter à de nouveaux mannequins, dont un cycliste militaire: «On fête les 125 ans de cette troupe», note le passionné. Le matériel légué par les proches de Willy Helfer, membre fondateur du site, sera également exposé.

A noter que les bénévoles du fort Pré-Giroud, heureux de compter quelques jeunes recrues parmi eux, espèrent disposer à terme d’une application iPhone pour la visite. «Notre force reste le contact humain, souligne André Charlet. Il faut faire parler ces murs et rappeler ce qui s’est passé ici.» E.L.B.

Plus d’infos www.pre-giroud.ch (24 heures)