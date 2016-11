Le music-hall invitera à l’évasion à Moudon

Pas de sketches, de gags salaces, ni de vannes politiques. La nouvelle revue imaginée par Chrystel Stoky, d’Hermenches, remonte à l’essence du music-hall: du chant, de la danse et des chorégraphies millimétrées dans une atmosphère glamour et sensuelle. C’est ainsi que se présente Destination Evasion, la prochaine création de la troupe Artisti-K-Baret.

L’an dernier, cette compagnie avait présenté sa première revue à Moudon à l’enseigne de Plumes, strass et cabaret. «Cette année, nous avons eu envie de faire voyager les spectateurs dans des pays lointains et exotiques pour les réchauffer dans la période hivernale», explique Chrystel Stoky. Onze artistes – chanteurs et danseurs – se partageront la scène de la grande salle de la Douane à Moudon.

Agrémentée de nombreux tableaux, la revue passe par l’Italie, l’Inde, l’Egypte, le Brésil ou la Suisse, pour ne citer que ces destinations. Parmi les incontournables, on trouvera le traditionnel french cancan, alors qu’au registre de la surprise, le transformiste parisien Scarla viendra apporter une touche de fantaisie et d’humour. Côté musique, le répertoire classique des Aznavour, Barbara ou Brigitte Bardot se mélangera avec les interprètes modernes que sont Prince, Soprano ou encore Imany.

Passionnée de danse depuis son enfance, Chrystel Stoky dirige depuis treize ans l’école Krys Danse, à Renens, qu’elle a créée en 2004 et qui compte à ce jour plus de 200 élèves. (24 heures)