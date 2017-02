Le mystérieux vol d'une tête de vache

Pas évident de passer inaperçu avec une tête de vache en plâtre d’environ 1,30 mètre de haut et pesant une quinzaine de kilos. Et pourtant, dimanche vers 16 h, le masque de «Momo», directeur depuis 22 ans des Pampana’s, la Guggen de Cudrefin, a mystérieusement disparu en plein carnaval de Sainte-Croix.

«Nous ne jouons jamais avec les costumes. Avant notre concert sous la cantine, nous les avions donc ôtés et laissés à l’extérieur sous un arbre, relève Pascal Amiet, président des Pampana’s. Généralement, toutes les Guggen posent leur matériel au même endroit et il n’y a jamais de problème. Là, lorsque nous sommes ressortis, le masque n’était plus là.»

Réalisé pour la Guggen par l’atelier chaux-de-fonnier Dildi, référence suisse en la matière, le mastodonte bovin vaut quelque 2000 francs. Mais au-delà de la perte financière, les Pampana’s déplorent surtout la disparition de leur mascotte. «Nous changeons de costume tous les quatre ou cinq ans et le masque du directeur est toujours notre logo. Nous devions encore participer à quatre carnavals avec ce costume.»

Pour l’instant, le comité n’a pas déposé de plainte. Il s’est contenté de lancer un appel sur les réseaux sociaux, très largement relayé. «C’est vraiment un vol rarissime. Tout a dû se passer très rapidement. Selon moi, quelqu’un l’avait repéré et l’a embarqué dans une voiture. Mais je tiens à préciser que cela aurait pu se passer n’importe où et que cela n’a rien à voir avec la très bonne organisation du carnaval de Sainte-Croix», note le président. (24 heures)