Les Brandons 2017 vont rallumer les feux

«Historiquement, un brandon est une sorte de torche faite de paille tortillée que les protestants allumaient pour narguer les catholiques», explique le responsable communication des Brandons de Payerne, Francis Granget dit «Lagrange». Un flambeau qui peut aussi bien servir à s’éclairer qu’à mettre le feu, selon le bel ouvrage consacré en 2012 à l’histoire de cette fête,

Au nom de Payerne, des Brandons, de son esprit, ainsi fut-il. La définition est d’autant plus appropriée cette année. La fête qui s’annonce dans dix jours va mettre une nouvelle fois le feu à la ville, mais dans les deux sens du terme cette fois-ci. En effet, l’organisateur, le bien nommé Comité des masqués (CDM), a ravivé le cortège aux flambeaux pour cette 122e édition.

Programmée le samedi 4 mars au soir, cette pratique n’est pas du tout courante dans la capitale broyarde, alors qu’il s’agit d’une véritable tradition dans nombre de carnavals suisses dont le succès populaire est bien plus modeste. De fait, il y aura donc des brandons au sens propre du terme dès 22 h 17 ce soir-là dans les rues payernoises, avec un défilé nocturne auquel sont inscrits pas moins de vingt groupes et Guggenmusik. Chars et cliques paraderont à la lueur des flambeaux.

Interrogés sur la dernière tenue d’un tel cortège, les organisateurs tentent de s’en tirer par une pirouette: «La renaissance a eu lieu il y a deux ans», glisse malicieusement Francis Granget. Certes, mais le défilé nocturne avait alors été mis sur pied dans un cadre bien précis: celui marquant le 120e anniversaire du deuxième plus grand carnaval romand. Quand il s’agit de remonter plus loin dans le temps, on hésite. Même Jean-Pierre Trolliet, un ancien de la maison devenu porte-parole du journal des Brandons, tente de noyer le poisson: «C’est tellement vieux que la fête était encore en noir et blanc et que les chars étaient tirés par des chevaux…»

Un petit plongeon dans l’ouvrage historique de Rémy Gilliand plus tard, et une réponse plus convaincante est apportée. C’était en 1986. «Apparemment, c’était le dernier d’une série de quatre amorcée en 1983.»

Reste que cette renaissance n’est peut-être que provisoire. «On le fera de temps en temps, mais pas chaque année, parce qu’on ne veut pas non plus en demander trop aux groupes qui se dépensent sans compter pour réaliser des chars extraordinaires année après année», explique le président du CDM, Sylvain Hostettler. Il faut savoir que pour l’occasion, deux équipes ont redoublé d’ardeur, puisqu’elles ont proposé un char différent pour la parade du dimanche et pour le cortège du samedi soir. «Les autres sont le fait de petits groupes de copains qui se sont formés uniquement pour l’occasion», reprend «Vinvin».

Il n’en demeure pas moins qu’un tel rendez-vous apporte aussi un plus indéniable à la manifestation. «On l’a vu il y a deux ans, ça donne une ambiance particulière et sympa à la nuit du samedi», conclut «Lagrange».

(24 heures)

Brandons de Payerne, du 3 au 6 mars. Programme et informations sur www.brandonspayerne.ch