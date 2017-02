Les Payernois rêvent d’une place du Marché sans voitures

Soulagement pour la Municipalité de Payerne. Le «sondage de la population» initié pour repenser la place du Marché va dans son sens. Les citoyens ne manquent pas d’idées pour faire vivre cet espace stratégique au pied de l’abbatiale. Ils rêvent de voir cette esplanade valorisée en accueillant des animations musicales et des manifestations. Ils imaginent en faire un lieu dédié au délassement et aux retrouvailles, avec des espaces verts et des points d’eau. Forcément, les voitures occupant une quarantaine de places de stationnement n’y sont plus les bienvenues. Fort de ces tendances exprimées dans un sondage auquel 1313 personnes ont répondu, l’Exécutif a présenté lundi le résultat de ce qui est désormais devenu une «démarche participative».

Un ascenseur public

«On voit que certaines personnes ont des idées très générales pour repenser la place, alors que d’autres vont dans le détail en proposant des réalisations très concrètes, dit la syndique Christelle Luisier. Par exemple, quelqu’un a évoqué un ascenseur qui irait de la place de Paray-le-Monial à celle du Marché. C’est une idée géniale que nous allons retenir et étudier.»

Que révèle encore le sondage? Certains rêvent de voir cette esplanade de 5500 m2 accueillir un kiosque à musique pour donner des thés dansants les après-midi, d’autres y verraient une patinoire l’hiver, un terrain de sport ou un parc public l’été. Un autre paramètre fait plaisir à la Municipalité: plus de deux tiers des sondés (70%) transitent par la place soit à pied soit à vélo, sans voiture. Et la même proportion pense que la place devrait être débarrassée de ses parkings.

Depuis des décennies, ces quelques dizaines de places de stationnement plombent toute réflexion d’amélioration, les commerçants promettant leur banqueroute si des cases de stationnement venaient à disparaître. Actuellement, pour 50% des sondés, cette place est principalement un lieu de passage. Beaucoup l’utilisent pour y garer leur voiture pour ensuite se rendre dans des commerces, à l’Office du tourisme, visiter l’abbatiale ou aller chercher leur enfant à l’école.

Contexte historique

«Globalement, les sondés veulent une place multifonctions qui puisse accueillir plusieurs événements, des marchés, des fêtes et des animations. Ça doit être également un écrin pour l’abbatiale. Ceci n’est pas incompatible avec la présence de quelques voitures à d’autres moments de la journée, sans doute ailleurs sur la place, commente le municipal André Bersier. Maintenant, nous allons devoir plancher sur un projet qui tient compte de tous ces paramètres.»

Cette requalification de la place du Marché s’inscrit dans la valorisation de l’abbatiale, en chantier depuis trois ans. Le bureau Kolecek, qui supervise ce colossal ouvrage, sera donc chargé de faire des propositions urbanistiques pour la place. «Il y a un contexte nhistorique et environnemental dont nous devons tenir compte, poursuit André Bersier. Pour la place nous avons projeté une enveloppe de 2,5 millions de francs. Nous aimerions pouvoir commencer les transformations en 2018, pour qu’elles soient terminées au printemps 2019, en même temps que la réouverture de l’abbatiale»

Place… aux jeunes

Ouvert de novembre à janvier, le sondage a récolté 1313 avis contrôlés et validés. Les Payernois étaient invités à se prononcer via un questionnaire sur Internet, dans le journal communal ou auprès de sondeurs dans la rue. Le panel compte 54% de femmes et 46% d’hommes. Un quart des sondés ont entre 16 et 20 ans. Cela s’explique par la jeunesse des sondeurs qui allaient à la rencontre des citoyens dans la rue, explique Dino Belometti, l’animateur socioculturel qui a piloté le sondage: «Cela dit, c’est important que les jeunes aient voix au chapitre sur un tel projet qui s’inscrit pour les générations futures.» (24 heures)