Les autres festivals d’Avenches sont fragilisés par la déconfiture de l’Opéra

Cela fait des années que les trois prestigieux festivals avenchois jonglent avec les chiffres pour équilibrer de justesse leur comptabilité. Avec l’annonce la semaine dernière de l’annulation du festival lyrique Avenches Opéra en 2017, le Tattoo et Rock Oz’Arènes, qui prennent également possession des arènes chaque été, sont directement menacés. Car, ensemble, les trois festivals se partagent les coûts d’installation des gradins amovibles installés dans l’amphithéâtre de juillet à septembre. Pour créer ces milliers de places assises supplémentaires, comptez 220'000 francs par année.

L’été prochain, ils ne seront plus que deux festivals au lieu de trois pour faire face à ce coût. Cela représentera une augmentation des charges de 45 000 fr. pour l’ Avenches Tattoo et autant pour Rock Oz’. De quoi remettre en question leur pérennité. «Ce sera impossible d’assurer l’avenir de nos événements dans ces conditions, prévient déjà Michel Doleires, directeur du Tattoo. Sans une aide financière substantielle, nous sommes condamnés.»

Son de cloche à peine moins alarmiste chez Charlotte Carrel, directrice de Rock Oz’. «C’est une grosse augmentation des coûts! On a eu une édition difficile en 2016, on a dû puiser dans nos réserves. Sans le soutien des collectivités publiques, maintenir le festival sur le long terme sera très, très, difficile. Les charges ne font qu’augmenter et la concurrence devient toujours plus féroce.» Sans l’Opéra, les deux autres festivals tremblent. C’est le fameux effet domino que craint la syndique, Roxanne Meyer.

D’abord une table ronde

Qui devrait ouvrir son porte-monnaie pour venir à leur rescousse? «La marge de manœuvre communale est restreinte, prévient Roxanne Meyer. Nous devons convoquer rapidement des Etats généraux de la culture à Avenches avec tous les milieux concernés: commune, tourisme, économie, commerçants, etc., pour discuter et trouver une solution», dit-elle. Mercredi dernier, lors de la présentation à la presse de la situation inquiétante de l’Opéra, le nom d’Avenches Tourisme a souvent été évoqué comme bailleur de fonds. Cet Office du tourisme est propriétaire du port et du camping, il s’autofinance et donne chaque année 150'000 fr. aux sociétés locales. Avenches Tourisme génère près de 2,3 millions de chiffre d’affaires. Sa santé financière fait des envieux.

Peut-il sauver les festivals? Monic Bessard, sa présidente, manque de s’étrangler. «Avenches Tourisme ne pourra pas sauver les festivals à lui seul. Nous avons de grosses charges. Le camping et le port coûtent cher. Le dernier exercice s’est soldé par un excédent de recettes de 2400 fr., c’est tout.» Avenches Tourisme est aussi membre de Gradins Sàrl. «Les coûts sont énormes pour monter, démonter, stocker et renouveler ce matériel, poursuit Monic Bessard. Nous ne pouvons pas offrir la gratuité, ni diminuer nos tarifs.»

Où trouver l’argent alors? Pour l’instant, la Commune d’Avenches n’accorde pas de subvention à ses festivals ni de garantie de déficit. En échange, elle renonce à percevoir une taxe sur les divertissements. D’une autre main, elle facture les frais des services de la Ville à hauteur de 54'000 francs.

En 2015, pour alléger les charges d’Avenches Opéra, la Ville avait racheté les gradins alors propriétés du festival lyrique, puis elle avait créé la société Gradins Sàrl pour l’exploitation. Peut-elle faire davantage et comment? Certains parlent d’abolir la facturation aux festivals des frais de la Ville, d’autres proposent de puiser dans le fonds d’équipement touristique. Reste aussi la variante de subventions annuelles. Mais de quel ordre?

Dans tous les cas, Roxane Meyer devra trouver une proposition qui satisfasse le Conseil communal et les acteurs de la culture. Dans ce débat, Avenches va jouer son prestige et des retombées économiques, chiffrées en millions pour la région. Roxanne Meyer, le sait: c’est un énorme dossier qui l’attend au début de l’année prochaine. (24 heures)