Les cavaliers se mobilisent pour l'école de poneys

«On va reconstruire, et le plus vite possible. Il faut montrer que ce n’est pas la terreur qui a gagné, mais nos valeurs.» Déterminé, Jean-Pierre Kratzer, directeur et fondateur de l’Institut équestre national d’Avenches, se dit touché par l’élan de solidarité qui anime depuis samedi le monde équestre suisse, mais aussi international.

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu après minuit, les flammes ravageaient les lieux: des champs, des balles de pailles, une machine agricole, mais surtout les écuries des trotteurs et celles de l’école de poneys. Les incendies, vraisemblablement criminels, ont coûté la vie à 24 équidés. Des éleveurs et une famille ont tout perdu.

Mais la solidarité se manifeste vite. Des privés ont lancé un appel aux dons en faveur de l’école de poneys. «Ça nous servira à racheter des poneys et du matériel, précise le directeur, dont la fille est à la tête de l’école. On ne pouvait qu’accepter un tel geste de solidarité, surtout que ça touche les enfants. Ils sont très affectés. Ces poneys, c’étaient leur rêve, des compagnons, des confidents. Certains parents n’ont toujours pas osé leur dire que leur poney était mort.» Des pistes de reconstruction existent déjà. Les dons doivent permettre d’accélérer la réouverture. «On l’espère avant Noël, voire en automne. Pour la grande fête Equus helveticus, il y aura des courses de poneys», assure Jean-Pierre Kratzer, ému.

Le sort de la petite école de 50 élèves, qui était en pleine expansion, touche même au-delà des frontières suisses. La Fédération suédoise de trot se mobilise pour tenter de rassembler des poneys actuellement en vente. Avec l’ouverture des contingents à l’importation en octobre, ils devraient pouvoir arriver à Avenches, avance Jean-Pierre Kratzer, également directeur de la Fédération européenne de trot.

La police dit continuer son enquête et examiner plusieurs pistes. Elle souligne que l’appel à témoin est encore ouvert.

Sur place, c’est évidemment l’émotion qui domine. Mercredi soir, élèves, cavaliers et amis de l’école de poneys trotteurs étaient rassemblées au restaurant du site équestre. Là, des discours, lâcher de ballons et dépôts de bougies ont permis, notamment aux plus jeunes, d’exprimer leur douleur. Des dessins et photos ont également été laissés en souvenir des onze poneys – l’école en comptait quinze avant le sinistre – brûlés vifs dans l’incendie. Ils s’appelaient Baiper, Carmas, Tröllslanda, Quinett Mo, Jacom… ainsi que Sibelius et Bukoro, deux chevaux école qui partageaient leur écurie.

