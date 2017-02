Les chaufferettes feront leur retour à Yverdon

Interdites depuis 2009, les chaufferettes pourraient de nouveau fleurir sur les terrasses yverdonnoises. Sous certaines conditions «écologiques». Mercredi, la Municipalité a validé une demande émanant de la police du commerce locale, qui relayait un souhait des membres de la passerelle de communication mise en place entre l’autorité policière et les restaurateurs.

A l’origine de cette demande qui, d’après ses promoteurs, pourrait changer le visage des rues de la ville, le président de la Société industrielle et commerciale d’Yverdon, Grandson et environs (SIC), Laurent Gabella: «Cette interdiction pure et simple me turlupinait depuis pas mal de temps. En me documentant, j’ai vu que le Canton du Valais autorisait celles qui ne consomment que des énergies renouvelables. Et qu’il en allait de même chez nous.»

En effet, l’article 51 du règlement d’application de la loi sur l’énergie a été modifié dans ce sens, prenant effet au 1er février 2015. «Hors périodes particulières, comme les marchés de Noël, au cours desquelles tout type de chaufferette est toléré, il est possible depuis bientôt deux ans d’avoir recours à des appareils qui exploitent exclusivement des énergies renouvelables ou des rejets thermiques inutilisables d’une autre manière», précise Albert von Braun, chef de la police cantonale du commerce. Pour être clair: les appareils raccordés au gaz ou à l’électricité restent donc proscrits. Contrairement à ceux qui utilisent des bûches ou des pellets de bois.

«Surtout qu’à Yverdon, les gens aiment être dehors même en hiver, quand les conditions météo ne sont pas trop extrêmes»

«Notre règlement communal ne nous permet pas d’être plus restrictifs que la loi cantonale, nous avons donc validé cette demande», relève de manière factuelle Valérie Jaggi. A titre personnel, la municipale estime que c’est une bonne nouvelle pour les commerçants: «Surtout qu’à Yverdon, les gens aiment être dehors même en hiver, quand les conditions météo ne sont pas trop extrêmes.» Elle rejoint sur ce point l’avis du président de la SIC pour qui l’on parle là d’une opération «tout bénéfice» pour l’animation du centre-ville.

Visiblement emballé par cette initiative, Laurent Gabella s’est lui-même mis en quête de ces chauffages d’extérieur qui répondent à la nouvelle réglementation. Le modèle qu’il a découvert coûte environ 800 francs. Un montant de départ auquel il faudra évidemment ajouter le prix de revient des pellets. Soit environ 15 francs par jour. Un coût global qui pourrait refroidir certaines ardeurs. «Du coup pour moi, ce n’est pas une priorité», confirme Elisabeth Basset. La patronne du Csarda évoque aussi les questions logistiques: où stocker chaufferettes et pellets quand le restaurant est fermé?

Garder la clientèle

D’autres se sont néanmoins révélés très intéressés, notamment ceux dont les terrasses donnent sur la place Pestalozzi. «Mes terrasses se prêtent bien à ce type d’infrastructures. C’est important pour nous de pouvoir garder un peu plus notre clientèle. Les chaufferettes peuvent nous y aider», affirme Ilir Fikaj, patron du Kings Bar et du Restaurant de la Place. Lundi, avec un petit groupe de cafetiers intéressés, il rencontrera le président de la SIC afin de définir le nombre de chaufferettes à commander.

Laurent Gabella n’exclut pas de voir ces appareils fleurir dans les rues cet hiver encore: «Si l’on veut que le centre-ville vive, il faut qu’il y ait de l’animation et de la présence humaine. C’est une petite chose qui peut avoir de grands effets, alors aidons les gens à réinvestir ce secteur!» s’exclame-t-il. (24 heures)