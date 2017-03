Les élèves de Chevressy voudraient un bus

Enfant, Robert Richardet faisait tous les jours à pied ou à vélo le chemin qui relie Chevressy, où il habite encore, à Pomy. Et ça ne lui posait pas vraiment de problème. «Mais aujourd’hui la donne a changé», clame celui qui a rejoint cet été, à 66 ans, l’Exécutif de Pomy afin que son hameau soit à nouveau représenté après trente ans d’absence. Parce que les habitudes et la vie évoluent et parce que la population de Chevressy a plus que doublé (on y compte une huitantaine d’habitants), le chemin de l’école a perdu en sécurité. Raison pour laquelle il a lancé à la fin de l’année dernière une pétition demandant la mise en place d’un transport scolaire entre les deux localités.

Bien sûr, on peut penser que le bon kilomètre qui sépare les deux localités n’est pas la mer à boire. Même en cas de mauvais temps. Mais il est légitime que les parents des enfants scolarisés en enfantine ne le voient pas de cet œil. «Le trafic s’est intensifié, notamment vers 8 h. On compte 400 véhicules par jour sur cette route étroite», précise-t-il, confirmant une information de La Région Nord vaudois. Du coup, les adultes participent à cette augmentation, eux qui s’organisent pour convoyer à tour de rôle les seize écoliers de Chevressy en voiture.

Hausse du nombre d’enfants

La demande pourrait aussi être légitimée par la hausse du nombre d’enfants dans le hameau constatée ces dernières années. «A mon époque, nous étions entre cinq et huit et les autorités ont toujours refusé d’aménager un transport», reprend l’édile.

Son action – paraphée par 21 personnes – fera-t-elle évoluer la situation? Pas sûr. La loi est claire, qui stipule qu’il faut une distance de 2,5 kilomètres jusqu’à l’école pour que la mise en place d’un ramassage scolaire soit nécessaire. De son côté, la Commune de Pomy serait prête à prendre à son compte les coûts supplémentaires, en principe à charge de l’Association scolaire intercommunale d’Yvonand et environs (ASIYE). Elle a d’ailleurs déjà goudronné à l’entrée de Chevressy un emplacement pour arrêter un bus.

«Une telle demande nous était déjà parvenue lors de la précédente législature, note le président de l’ASIYE, Alexandre Lecourtier. On n’y avait pas donné suite.» L’ASIYE craint également d’ouvrir une brèche dans laquelle pourraient s’engouffrer d’autres parents – notamment à Yvonand – confrontés à une situation plus ou moins similaire. Même si les coûts du transport étaient exclusivement pris en charge par Pomy? «De toute manière, nous ne pouvons pas agir sans l’aval de l’association», répond Robert Richardet. «Exact, c’est une question de mise en commun des moyens dans une association intercommunale, confirme Alexandre Lecourtier. Mais une discussion doit avoir lieu prochainement avec M. Richardet et la commission transport de l’ASIYE.» (24 heures)