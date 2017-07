Les employés de Lassueur SA à Yverdon-les-Bains débraient

«Je ne suis pas en guerre contre mon employeur, mais je veux juste récupérer ce qui m'est dû.» Comme quatre autres collègues, soutenus par le syndicat Unia, Jean-Marc Hugentobler s'est rendu ce mercredi matin sur son lieu de travail pour se mettre en grève et occuper les locaux de son employeur. Ces cinq salariés reprochent notamment à l'entreprise d'électricité Lassueur SA, sise à Yverdon-les-Bains, des retards dans le paiements des salaires, ainsi que des vacances et des heures supplémentaires impayées. Le préjudice se monterait à quelque 70 000 fr., selon Unia. Les employés ont annoncé leur intention de maintenir le piquet de grève jusqu'à l'obtention d'une solution satisfaisante.

CCT non respectée

Les représentants du syndicat accusent également la société yverdonnoise de ne pas s'être pliée aux règles en vigueur dans la branche. Les contrats des ouvriers feraient ainsi état d'une durée de travail de 41 h 25 par semaine, alors que la convention collective de travail (CCT) en vigueur dans le domaine de l'installation électrique et de la télécommunication fixe le temps de travail à 40 heures par semaine.

Fondée en 1970, Lassueur SA employait encore une quinzaine d'employés en début d'année, indique Jean-Marc Hugentobler. Il ne demeure à ce jour que deux employés et trois apprentis dans l'entreprise, à la suite d'une série de licenciements et de démissions. «La raison de ces retards de paiement est liée, selon nous, à une mauvaise gestion des affaires dans cette société», estime Pablo Guarino, secrétaire syndical auprès d'Unia Vaud. Engagée dans les discussions avec les représentants d'Unia, l'épouse de l'actuel directeur de Lassueur SA n'a pas souhaiter s'exprimer avant la fin des négociations. Par ailleurs, un repreneur serait sur les rangs pour reprendre les actifs de la société et les emplois restants. (24 heures)