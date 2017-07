Les employés de Lassueur SA à Yverdon-les-Bains lèvent la grève

L’issue est «satisfaisante», de l’avis de Laurent Tettamanti, secrétaire syndical auprès d’Unia Vaud. En grève, des employés de Lassueur SA occupaient depuis mercredi les locaux de la société yverdonnoise (24 heures de mercredi). Les discussions engagées avec la direction de l’entreprise d’électricité ont débouché sur le versement en cash de 20'000 fr., correspondant à des arriérés de salaires remontant au mois de juin.

Par ailleurs, les deux salariés encore employés par la société se sont engagés à reprendre le travail aujourd’hui. «Cet accord de principe, que le directeur s’est engagé à respecter, doit permettre le versement des salaires du mois de juillet dans une semaine», ajoute le syndicaliste.

Huit salariés et anciens employés de Lassueur SA, soutenus par Unia, réclament près de 70'000 francs de salaires et d’heures supplémentaires impayés. Ils dénoncent également des manquements dans la gestion de l’entreprise. Le directeur de la société, fondée en 1970, conteste ces allégations. Laurent Schopfer explique notamment que le contexte difficile existante dans le second œuvre de la construction durant les trois premiers mois de l’année a péjoré la situation financière de sa société. (24 heures)