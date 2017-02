Les jeunes votent presque comme les vieux

A quoi ressemblerait la Suisse si on donnait le droit de vote aux moins de 18 ans? Eh bien, elle ne changerait pas beaucoup, à en croire une expérience civique menée lors des votations fédérales du week-end dernier.

A Payerne, 1200 jeunes de 15 à 17 ans ont été invités à voter «à blanc» sur les trois thèmes qui occupaient les Suisses ce jour-là. Les jeunes ont pu s’informer sur les enjeux avant de remplir leurs bulletins, qui ont été collectés, validés et comptés avec le même sérieux que des bulletins officiels.

La fin du culte de l'auto

Premier constat: le taux de participation des jeunes (41%) est légèrement inférieur à celui des adultes (46,8%). «Le débat démocratique et l’intérêt ont été plus manifestes chez les gymnasiens que du côté des apprentis de l’école professionnelle», observe Dino Belometti, responsable Jeunesse et intégration à la Commune de Payerne, qui a encadré cette expérience. Quant aux résultats, les jeunes sont en phase avec les «vieux» sur deux des trois objets: ils refusent la réforme fiscale RIE III à 57% (60% pour les adultes) et plébiscitent la naturalisation facilitée à 72,7% (60,4% pour les adultes). Le fait que nombre de jeunes sont étrangers explique cet enthousiasme. Les avis divergent sur le troisième objet, le fonds Forta destiné au financement des routes nationales. Les ados le rejettent à 62,8% alors qu’il a été approuvé par le peuple à 61,9%.

Les jeunes sont beaucoup moins attachés à la voiture que leurs aînés, ils utilisent les transports publics et craignaient notamment que Forta n’ait des effets négatifs sur le prix des trains. «On voit que la démocratie est bien vivante et qu’elle a de l’avenir dans notre pays», se réjouit Dino Belometti. Cette expérience civique a été menée par une vingtaine de gymnasiens dans le cadre d’un PPC, un projet professionnel concret, intitulé Jeunes en Actions. Ils avaient choisi un slogan percutant: «Fais pas comme tes parents, vote!»

L’expérience sera reconduite l’année prochaine, précédée d’ateliers participatifs. (24 heures)