Les pianos sauvages sèment la discorde à Yverdon-les-Bains

La musique n’adoucit pas forcément les mœurs à Yverdon. Alors que des pianos en libre usage faisaient la joie de certains commerçants et des badauds qui s’y arrêtaient pour jouer un morceau, des voisins, excédés par le bruit, ont rédigé des plaintes. «La première émane d’une dame qui se plaignait de ne plus pouvoir entendre sa télévision le matin», détaille Françoise Louys, responsable vente à La Reine Berthe, magasin spécialisé dans la broderie et le tricot, situé à la place de l’Amitié. Elle reprend, agacée, en citant les courriers en question: «La seconde, d’un homme musicien, qui, lui, n’appréciait pas d’entendre souvent les mêmes morceaux. C’est tout de même le comble!»

Pour rappel, du 12 au 21 juin derniers, juste avant la Fête de la musique, le Conseil des Séniors d’Yverdon-les-Bains (COSY) invitait les passants à venir jouer quelques notes sur l’un des nombreux pianos disposés dans le centre-ville. Les Yverdonnois pouvaient alors trouver des instruments en libre usage notamment sur le podium devant la gare CFF, à la place Pestalozzi, à la place de l’Ancienne-Poste, à la place de l’Amitié, à la place Bel-Air, sous le passage des Anciennes Casernes ainsi que dans plusieurs cafés-restaurants.

Les pianos tout l’été

«Cette initiative musicale a eu un tel succès que des commerçants ont demandé si les pianos pouvaient rester plus longtemps que prévu dans les rues, explique Carmen Tanner, municipale en charge de la Culture à Yverdon-les-Bains. Et cette autorisation leur a été accordée.» Mais seuls trois pianos étaient encore disponibles à la location à la fin du mois de juin. Deux sont partis au bord du lac de Neuchâtel et le dernier à la place de l’Amitié, au centre-ville.

Toutefois, si certains commerçants sont conquis par l’idée du COSY et souhaitent prolonger l’expérience, ce n’est visiblement pas le cas de plusieurs voisins directs des lieux où les musiciens, en herbe ou plus aguerris, se laissent aller en musique. «Les plaintes sont arrivées lorsque nous avons eu l’autorisation de laisser les pianos jusqu’à la Schubertiade (ndlr: les 9 et 10 septembre), affirme Françoise Louys. Cela devait certainement les ronger depuis un moment.»

«Nous souhaitons vraiment pouvoir remettre les instruments dans les rues durant le mois de juin de l’année prochaine»

Conséquence directe des plaintes, le COSY a décidé, en accord avec les différents commerçants partenaires, de limiter les horaires où les pianos sont libérés de leur coffre de protection. «Dans un premier temps, le piano sur la place de l’Amitié était disponible de 9 h à 17 h tous les jours, poursuit la tricoteuse yverdonnoise. Par la suite, et pour satisfaire la dame qui n’entendait plus sa télévision, nous ne commencions pas avant 11 h. Mais cela n’était toujours pas satisfaisant pour les plaignants.» Cathy Boutillier, membre du COSY, complète: «Nous souhaitons vraiment pouvoir remettre les instruments dans les rues durant le mois de juin de l’année prochaine. Il n’aurait pas été judicieux de continuer de la sorte et de cumuler les plaintes, en prenant le risque de nous voir refuser l’autorisation de rempiler l’année prochaine.» Ainsi, en gage de paix, Françoise Louys a finalement décidé, «à contrecœur», de ne laisser le piano en libre usage que le samedi, de 10 h à 17 h.

«Les gens vivent en centre-ville mais ne veulent pas être dérangés par le bruit d’une vie animée. Ce sont pourtant les mêmes qui ne voient pas de problèmes aux nuisances sonores causées par la circulation. Je ne les comprends pas!» La commerçante de La Reine Berthe ne mâche pas ses mots lorsqu’elle parle des râleurs, qu’elle qualifie même de «zombies» quand la moutarde lui monte au nez. Mais elle reconnaît tout de même que, dans une minorité des cas, les usagers des pianos n’avaient pas un comportement exemplaire: «On va dire que 90% du temps c’était chouette. On passait d’un moment merveilleux où une grand-mère tenait les partitions de sa petite-fille, à du grand n’importe quoi avec un enfant en bas âge qui tapait sur le clavier avec ses pieds, sous le regard aimant de sa maman. Mais ce genre de comportement reste très marginal.»

La municipale de la Culture, Carmen Tanner, relativise ces fausses notes finales et est extrêmement satisfaite de l’initiative du COSY: «Ces instruments apportent, certes, une animation musicale, mais créent surtout de la vie et du lien entre les gens dans le centre-ville.» (24 heures)