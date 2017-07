Les polices s'activent sur tous les fronts

D'où a jailli la première étincelle et pourquoi ? Après la série d'incendies qui a frappé la Broye ces derniers jours, les polices vaudoises et fribourgeoises travaillent d'arrache-pied pour répondre à cette question cruciale, qui se repose à chaque fois. Des multiples réponses dépend en effet l'autre question qui tient tout le monde en haleine: cette succession de sinistre est-elle due à suite de hasards malheureux ou aux actes volontaires d'un ou plusieurs incendiaires à intercepter au plus vite ?

«Rien ne permet pour l'heure de lier entre eux les différents événements survenus ces derniers jours, mais les enquêtes sont encore en cours», rappelle le répondant presse Arnold Poot lundi à 15h. Dans les bureaux et sur le terrain, elles comprennent plusieurs domaines d'investigations:

L'enquête technique

Les spécialistes «incendie» de la police scientifique cherchent des indices parmi les décombres. Ils prélèvent des échantillons qui sont envoyés en laboratoire et bénéficient de l'aide de chiens capables de repérer des traces de produits accélérant. Mais leur expérience leur permet aussi de «lire» les décombres pour comprendre d'où le feu est parti et comment il s'est propagé.

Les interrogatoires

Les policiers enregistres les plaintes des personnes lésées, mais ils procèdent aussi à des auditions de témoins potentiels ou annoncés, et interrogent, bien sûr, les personnes suspectes.

la surveillance sur site

L'augmentation de la présence policière dans la région touchée par une série de sinistres a pour but premier d'empêcher le déclenchement d'un nouvel incendie. Mais cette présence permet aussi aux patrouilles de réaliser des observations et, parfois, incite des gens à prendre contact avec elle pour leur livrer des informations. Enfin, elle contribue à atténuer le sentiment d'inquiétude de la population.

Le travail en bureau

Toutes les informations récoltées dans les trois précédents domaines d'activités doivent ensuite être centralisées, confrontées et analysées. Les spécialistes les recoupent également avec celles provenant d'anciens sinistres. Et ils les partagent évidemment avec leurs collègues des autres polices cantonales concernées; la police fribourgeoise en l'occurrence. «Pour permettre aux enquêtes d'avance plus vite et éviter les doublons, nous travaillons en échange semi-continu, soit par points de contacts réguliers au fil de la journée», explique Arnold Poot. Ce n'est pas (encore) le cas cette fois, mais à partir d'une certaine gravité, les polices peuvent également détacher un de leur membre, qui s'en va travailler chez les collègues comme homme (ou femme de liaison). (24 heures)