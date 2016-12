Les urgentistes du Service des Energies n’ont pas chômé en 2016

Le genre d’enquiquinement qui peut mettre de mauvais poil. On tourne le robinet et il ne crachote que deux-trois gouttes, dans un borborygme qui veut dire: «Y a plus d’eau!» Les ruptures de canalisation, tout comme les fuites de gaz ou les pannes de courant, rythment l’année des employés du Service des énergies d’Yverdon (SEY). Et ils n’ont pas chômé en 2016, si l’on en croit le rapport publié par la Ville peu avant les Fêtes. Soixante interventions d’urgence sur le réseau eau/gaz/électricité ont été recensées de janvier à août seulement, alors qu’il n’y en a que 45 en moyenne par an depuis 2008. Année faste!

Selon le SEY, plus d’une trentaine de ces pépins ont touché le seul réseau d’eau. Et leurs origines peuvent être très diverses. Cela va de la borne hydrante renversée à la fuite mineure, jusqu’à la conduite qui cède et inonde la rue. Avec parfois l’affaissement de la chaussée, quand des mètres cubes de sable s’échappent du sous-sol.

Cette année, certains incidents ont été importants: à l’avenue du Général-Guisan en septembre, ce sont par exemple 400 personnes qui ont été privées d’eau pendant plusieurs heures. «On signale toujours la coupure sur notre page Facebook et on voit que les gens sont très compréhensifs», souligne le chef du SEY, Philippe Gendret.

Chaud-froid

«Ce qui met à mal les infrastructures souterraines, reprend-il, ce sont les changements brusques de climat, quand on passe du très sec au très humide, du chaud au froid, etc.: cela fait beaucoup travailler le terrain.» L’autre problème, c’est le sous-investissement dans la maintenance des réseaux. Et là, il faut bien admettre qu’Yverdon a un retard qu’il sera bien coûteux de rattraper.

Le problème est connu, commente Martial Wicht, directeur romand de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE): «De manière générale, il faut bien admettre que remplacer des conduites souterraines est moins populaire que de construire des routes ou des bâtiments. Le sous-investissement touche encore davantage les petits et moyens distributeurs.»

Renouveler sur 50 ans

La SSIGE considère qu’un renouvellement complet des conduites d’eau devrait s’opérer sur cinquante ans. A Yverdon, cela impliquerait d’en changer environ 2400 mètres par an (2%). Or, en moyenne, seuls 875 mètres le sont (0,7%). Certaines canalisations sont hors d’âge, comme à la rue de Montchoisi, où le SEY a dû intervenir d’urgence 20 fois ces cinq dernières années.

La Municipalité n’ignore pas le souci et a augmenté l’enveloppe annuelle dévolue à la maintenance des réseaux d’énergies, qui passe pour 2017 de 3 millions à 3,5 millions de francs, somme réservée aussi pour les années à venir. Une meilleure coordination entre les divers services de la Ville est aussi mise en place pour identifier les secteurs d’intervention prioritaires. (24 heures)