Mobilisation autour de la fresque mémoire d'un drame

Si les murs pouvaient parler, celui-ci serait sans doute l’un des plus poignants. Ce pilier soutenant un viaduc de la route de Berne, au niveau de Lucens, est au cœur d’une importante mobilisation des jeunes et des moins jeunes de la région. Ils se battent pour conserver la peinture murale réalisée en hommage à leur ami, gymnaste de 21 ans, très populaire, hélas disparu un triste jour de 2006 sur les rails de la ligne de train Lausanne-Payerne. C’est justement les CFF qui cherchent soudainement à effacer cet important témoignage, seulement visible depuis les trains et les abords du site.

Pourquoi? Mystère. Vendredi, la compagnie ferroviaire n’était pas en mesure de s’exprimer plus en détail sur l’affaire qui secoue le village broyard, ainsi que la Toile, où une pétition est rapidement devenue virale. «Une missive des CFF demandant l’effacement de cette fresque est arrivée en novembre 2016, via la Commune, précise Laurent Tribolet, chef de la division entretien de la Direction générale de la mobilité et des routes. Normalement, seuls les graffitis insultants, sexuels ou racistes sont effacés. Dans ce cas-là, on a depuis mis un panneau et on va entrer en contact avec la famille et les pétitionnaires pour tenter de trouver une solution.» Et rien n’indique que le service vaudois accueillera favorablement la demande des CFF. «Nous sommes propriétaires de ces infrastructures», indique sobrement le Canton.

Reste que du côté de Lucens, le sujet passe mal, et fait mal. «C’est dérangeant, réagit Grégory Müller, ami de la victime et à l’origine de la pétition. On s’était cotisés à l’époque pour faire réaliser cette fresque par des professionnels. C’est un endroit important pour nous. Tous les jeunes de Lucens y ont joué au foot ou fait des grillades. C’est aussi là que notre ami est parti, et on s’y rend souvent pour se recueillir.» Il poursuit: «Je ne comprends pas. Sous les autres piliers il y a des «nique la police», et ceux-là, on les laisse. Mais on se battra. Quitte à laisser d’autres fresques.»

La mère du jeune disparu, elle, peine à cacher son émotion. «On m’a dit que ça dérangeait les conducteurs, ce que je peux comprendre. On a beaucoup de respect pour eux. A leur demande, on ne met plus de bougies la nuit pour ne pas les déranger.» Elle marque une pause. «Après, c’est brutal pour les amis de mon fils. Ils tiennent à cette fresque. L’an passé, ils se sont tous réunis là pour écouter de la musique. Moi aussi j’aimerais qu’il n’y ait pas cette fresque et qu’il ne se soit rien passé ce jour-là. Mais ça, on ne peut pas l’effacer.» (24 heures)