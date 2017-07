Numerik Games Festival investit Y-Parc pour une 2e édition attendue

Depuis quelques mois déjà, la Société industrielle et commerciale d’Yverdon (SIC), qui soutient Numerik Games, émettait la possibilité que le festival voit plus loin que le centre historique d’Yverdon pour son édition du vendredi 25 au dimanche 27 août 2017. Hypothèse aujourd’hui confirmée par le directeur de la manifestation, Marc Atallah: «Il n’y a que des avantages à déplacer la partie payante à Y-Parc et laisser les activités gratuites dans la vieille ville: nous pourrons délimiter le festival et ainsi lui donner une identité plus forte.» Et de poursuivre: «D’un point de vue logistique, cela limitera aussi le nombre de types de billets à la vente. Un sésame général remplacera les deux (jour et soir) de la dernière édition.» Conséquence heureuse, le prix du billet diminue, en passant de 40 francs pour toutes les animations l’année dernière à 25 francs pour cette édition.

Le prix du billet n’est pas la seule modification engendrée par le déménagement partiel du festival. «Nous allons faire au total 15 projections de jeux vidéo cette année contre une sur le temple à la place Pestalozzi en 2016, détaille Marc Atallah. Le seul endroit où il était possible de mener à bien ce projet sans déranger les habitants qui dorment, c’était d’utiliser les bâtiments d’Y-Parc.» Sur l’ensemble du festival, 14 projections seront réalisées dans le parc scientifique et technologique ainsi qu’une à la place Pestalozzi.

Toujours du côté de la programmation, les activités s’étoffent et les collaborations se font nombreuses. Trente exposants seront de la partie cette année, dont pléthore de DJ et autres performances live sélectionnés par Couleur 3. Grande nouveauté, un mystérieux parc d’attractions numérique venu de Belgique prendra ses quartiers dans l’enceinte du festival. «C’est une première en Suisse, se réjouit Marc Atallah. Les participants seront véritablement acteurs de l’activité, et pas des simples spectateurs.»

Autre fait d’armes du festival, la présence de la célèbre marque Nintendo. «Les festivaliers pourront essayer des nouveautés qui ne sont pas encore sorties», conclut le directeur de l’événement. (24 heures)